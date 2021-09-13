В Беларуси поставили памятник картошке, "национальной святыне" (фото)

На постаменте написано, что "У белорусов есть три святыни: хлеб, соль, картошка на столе".

В агрогородке Дещенка Узденского района Минской области Беларуси каждую осень проходят картофельные ярмарки и фестивали. В этом году в рамках областного фестиваля-ярмарки "Potato Fest" установили символический знак – памятник картошке, названный "Бульба". Об этом сообщило издание Mlyn.by.

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Раньше в агрогородке находилась опытная база, где выращивали новые сорта картофеля белорусской селекции. 11 лет назад там появился музей картофеля.

За вариант памятника голосовали жители городка. Были такие варианты: картошка с усами и чубом, картофель в соломенной шляпой и с государственным флагом. В итоге победил вариант с корзиной, установленной на высокий камень.

На камне укреплены таблички, на одной из которых которых написано, что "У белорусов есть три святыни: хлеб, соль, картошка на скатерти".

Где в мире установлены памятники картошке

Хотя родиной картошки является Америка, больше всего памятников этому корнеплоду установлено в Европе. Информацию о них собрал сайт "Эрудит".

В 1853 году эльзасский скульптур Андрэ Фридрих еще подарил немецкому городу Оффенбург, статую сэра британского корсара Фрэнсиса Дрейка с цветком картофеля в руке. В 1939 году памятник был разрушен, так как Дрейк к тому времени стал считаться врагом Германии. Хозяину соседней гостиницы удалось спрятать каменные руки Дрейка, которые сейчас находятся в местном музее.

В марте 2008 года в Эрфурте был открыт памятник, на котором написано "Хайхельхаймский всемирный картофель". Памятник указывает дорогу к музею картофеля. Этот овощ стал в Тюрингии основным элементом местной кухни.

[ + – ] "Хайхельхаймский всемирный картофель"

В 1990 году в Пилграмсройте (Бавария), был открыт памятник, на котором написано: "Гансу Роглеру и другим крестьянам, начавшим в 1647 году систематический посев картофеля на полях".

[ + – ] "Гансу Роглеру и другим крестьянам, начавшим в 1647 году систематический посев картофеля на полях в Пилграмсройте"

В Польше тоже есть памятник картошке. Он установлен в городе Бесекеж Кошалинского повята.

Памятник картофелю в Румынии воздвигнут прямо в поле неподалеку от города Георгени.

В Швеции есть памятник крестьянам с картошкой.

Несколько памятников картофелю есть и в России. В 2011 году в Тюменской области местные аграрии установили памятник картофелю сорта "Зикура". В Мариинске (Кемеровская область) памятник картошке был в 2008 году (этот год ООН объявила Международным годом картофеля). В этом месте был установлен мировой рекорд урожайности: в 1942 году с одного гектара было собрано 1331 центнер картофеля.

В Украине памятник картофелю находится в поселке Немешаево Бородянского района Киевской области у входа в здание Института картофелеводства. На памятнике изображены картофелины сорта "Скарбныця".

[ + – ] Памятник в Немешаево

Напомним, половину урожая картофеля со своего огорода Александр Лукашенко в прошлом году отдал ОМОНовцам. Ранее свою картошку он возил в Москву Владимиру Путину, дарил журналистам из своего пула, делился с ближайшим окружением.