У Білорусі поставили пам'ятник картоплі, "національній святині" (фото)

На постаменті написано, що "в білорусів є три святині: хліб, сіль, картопля на скатертині".

В агромістечку Дещенка Узденського району Мінської області Білорусі щоосені проходять картопляні ярмарки та фестивалі. Цьогоріч у рамках обласного фестивалю-ярмарку "Potato Fest" встановили символічний знак — пам'ятник картоплі, названий "Бульба". Про це повідомило видання Mlyn.by.

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Раніше в агромістечку перебувала досвідчена база, де вирощували нові сорти картоплі білоруської селекції. 11 років тому там з'явився музей картоплі.

За варіант пам'ятника голосували жителі містечка. Були такі варіанти: картопля з вусами і чубом, картопля в солом'яному капелюсі та з державним прапором. Зрештою переміг варіант із кошиком, встановленим на високий камінь.

На камені укріплені таблички, на одній з яких яких написано, що "в білорусів є три святині: хліб, сіль, картопля на скатертині".

Де в світі встановлені пам'ятники картоплі

Хоча батьківщиною картоплі є Америка, найбільше пам'ятників цього коренеплоду встановлено в Європі. Інформацію про них зібрав сайт "Ерудит".

У 1853 році ельзаський скульптур Андре Фрідріх ще подарував німецькому місту Оффенбург, статую сера британського корсара Френсіса Дрейка з квіткою картоплі в руці. У 1939 році пам'ятник був зруйнований, оскільки Дрейк на той час почав вважатися ворогом Німеччини. Господарю сусіднього готелю вдалося заховати кам'яні руки Дрейка, які зараз знаходяться у місцевому музеї.

У березні 2008 року в Ерфурті був відкритий пам'ятник, на якому написано "Хайхельхаймська всесвітня картопля". Пам'ятник вказує дорогу до музею картоплі. Цей овоч став у Тюрінгії основним елементом місцевої кухні.

[ + – ] "Хайхельхаймська всесвітня картопля"

У 1990 році в Пілграмсройті (Баварія), був відкритий пам'ятник, на якому написано: "Гансу Роглеру й іншим селянам, які почали в 1647 році систематичний посів картоплі на полях".

[ + – ] "Гансу Роглеру й іншим селянам, які почали в 1647 році систематичний посів картоплі на полях у Пілграмсройті"

У Польщі теж є пам'ятник картоплі. Він встановлений в місті Бесекеж Кошалінського повіту.

Пам'ятник картоплі в Румунії споруджений прямо в полі неподалік від міста Георгені.

У Швеції є пам'ятник селянам із картоплею.

Кілька пам'ятників картоплі є і в Росії. У 2011 році в Тюменській області місцеві аграрії встановили пам'ятник картоплі сорту "Зікура". У Маріїнську (Кемеровська область) пам'ятник картоплі був у 2008 році (цей рік ООН оголосила Міжнародним роком картоплі). У цьому місці був встановлений світовий рекорд врожайності: в 1942 році з одного гектара було зібрано 1 331 центнер картоплі.

В Україні пам'ятник картоплі знаходиться в селищі Немішаєве Бородянського району Київської області біля входу в будівлю Інституту картоплярства. На пам'ятнику зображені картоплини сорту "Скарбниця".

[ + – ] Пам'ятник у Немішаєві

Нагадаємо, половину врожаю картоплі зі свого городу Олександр Лукашенко в минулому році віддав ОМОНівцям. Раніше свою картоплю він возив до Москви Володимиру Путіну, дарував журналістам зі свого пулу, ділився з найближчим оточенням.