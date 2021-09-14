Президент Чехии Милош Земан доставлен в военный госпиталь в Праге

76-летний президент госпитализирован предположительно на долгое время из-за болезни ног

Президент Чехии Милош Земан сегодня госпитализирован в Центральном военном госпитале в Праге. По предварительным данным пребывание в больнице президента будет длительным. Об этом сообщает чешский канал Radio Prague International.

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Президент приехал в госпиталь вместе со своей женой Иваной. Пресс-секретарь больницы Итка Зинке подтвердила факт госпитализации, но от комментариев отказалась, сославшись на закон.

Известно, что 76-летний Земан страдает невропатией ног. По словам президента, болезнь прогрессирует, из-за чего в апреле ему пришлось сесть в инвалидную коляску. В апреле он также сказал, что все же надеется на чудо и будет практиковаться в ходьбе.

"Но поскольку невропатия в основном неизлечима и в некоторой степени прогрессирует, состояние моих ног ухудшается", — подытожил он.

В прошлом году президента Чехии, по словам пресс-секретаря главы государства, Земан смотрел новости по телевизору, а после завершения он не воспользовался железной опорой или помощью сотрудников службы безопасности и, споткнувшись, сломал руку. Ранее Земан также боролся с диабетом и низким артериальным давлением.

Напомним, что в мае этого года в присутствии сербского президента Вучича чешский президент принес публичное извинение за бомбардировки Югославии в 1999 году.

Ранее Милош Земан выразил сомнения по поводу эффективности антироссийских санкций и призвал смириться с тем, что Россия аннексировала Крым