76-річний президент госпіталізований імовірно на довгий час через хворобу ніг.

Президент Чехії Мілош Земан сьогодні госпіталізований в Центральному військовому госпіталі в Празі. За попередніми даними перебування в лікарні президента буде тривалим. Про це повідомляє чеський канал Radio Prague International.

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Президент приїхав у госпіталь разом зі своєю дружиною Іваною. Прессекретарка лікарні Ітка Зінке підтвердила факт госпіталізації, але від коментарів відмовилася, пославшись на закон.

Відомо, що 76-річний Земан страждає невропатією ніг. За словами президента, хвороба прогресує, через що в квітні йому довелося сісти в інвалідний візок. У квітні він також сказав, що все ж сподівається на диво і буде практикуватися в ходьбі.

"Але оскільки невропатія здебільшого невиліковна і деякою мірою прогресує, стан моїх ніг погіршується", — підсумував він.

У минулому році президент Чехії, за словами прессекретаря глави держави, Земан дивився новини по телевізору, а після завершення він не скористався залізною опорою або допомогою співробітників служби безпеки і, спіткнувшись, зламав руку. Раніше Земан також боровся з діабетом і низьким артеріальним тиском.

Нагадаємо, що в травні цього року в присутності сербського президента Вучича чеський президент приніс публічне вибачення за бомбардування Югославії в 1999 році.

Раніше Мілош Земан висловив сумніви з приводу ефективності антиросійських санкцій і закликав змиритися з тим, що Росія анексувала Крим