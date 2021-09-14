Следы ведут в Украину: расследователи узнали, кто владел взорвавшейся в Бейруте селитрой (фото)

По информации журналистов, четверо украинцев через запутанную сеть владели компанией Savaro, чье судно в 2020 году уничтожило половину столицы Ливана.

Расследователи из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали доклад о владельце аммиачной селитры, которая взорвалась в столице Ливана.

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Кто собственник селитры?

После взрыва в порту Бейрута оказалось, что сложно установить собственника судна, взрыв которого уничтожил часть столицы. Первоначально журналисты обнаружили, что в Лондоне компания Savaro закупила 2750 тонн селитры в 2013 году. Ее планировали отправить в Грузию кораблем MV Rhosus, но вместо этого его задержали в Бейруте из-за неуплаты долгов и технических неисправностей.

Оказалось, что компанией владеет бизнесмен из Днепра Владимир Вербоноль и его партнеры Николай Алисеенко (вероятно, тесть) и дочери Алисеенко Ольга и Татьяна. Расследователи выяснили сложную и запутанную сеть с участием группы Savaro, которая занимается торговлей химикатами минимум с 2000-х годов и замаскировала свою деятельность по десяткам подставных компаний и лиц. Большинство этих компаний зарегистрированы на Кипре, на Виргинских островах и в Лондоне. При этом часть компаний были замаскированы под IT.

[ + – ] Схема Вербоноля

Компания из Мозамбика, которая должна была получить груз из судна Rhosus, Fabrica de Explosivos de Moçambique подтвердила расследователям, что в 2013 году она покупала нитрат в Savaro трижды. Ее представитель Антонио Кунье Ваз заявил, что Savaro была украинской компанией, а ее председатель был ему известен как "Владимир".

Кто ответит за взрыв в порту Бейрута

На данном этапе дело против Savaro находится в лондонском суде. Ведущий адвокат в деле Камилла Абуслейман считает, что за взрыв ответственна компания-владелец судна MV Rhosus, то есть Savara. Они должны понести ответственность. Но как пишут в OCCRP, компанию выкупил "по рекомендации" украинский адвокат Владимир Глядченко.

[ + – ] Взрыв в Бейруте Фото: Скриншот видео

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Взорвалось 2700 тонн селитры. Столица Ливана сильно пострадала от взрыва. Порт столицы Ливана был уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км. В результате взрыва погибло около 200 человек. А из-за массовых протестов все правительство ушло в отставку. Дело расследовал Интерпол.

Кто такой Владимир Вербоноль?

[ + – ] Владимир Вербоноль

Владимир Вербоноль — бизнесмен из Днепра. В 2001 году основал компанию Atlantis Corpration, которая занималась продажей удобрений. Спустя пару лет Вербоноль вместе с Алисеенком основали ряд компаний, занимающихся продажей удобрений, металлургийным оборудованием, ПО и вебдизайном. Одной из такой компаний стал филиал Savaro, основанный в 2009 году. А всего филиалов компании было как минимум 4.