UA
UA
Разделы
Материалы
Мир

Следы ведут в Украину: расследователи узнали, кто владел взорвавшейся в Бейруте селитрой (фото)

997
взрыв селитры в ливане
Фото: AP Photo | Последствия взрыва в Бейруте

По информации журналистов, четверо украинцев через запутанную сеть владели компанией Savaro, чье судно в 2020 году уничтожило половину столицы Ливана.

Расследователи из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали доклад о владельце аммиачной селитры, которая взорвалась в столице Ливана.

Кто собственник селитры?

После взрыва в порту Бейрута оказалось, что сложно установить собственника судна, взрыв которого уничтожил часть столицы. Первоначально журналисты обнаружили, что в Лондоне компания Savaro закупила 2750 тонн селитры в 2013 году. Ее планировали отправить в Грузию кораблем MV Rhosus, но вместо этого его задержали в Бейруте из-за неуплаты долгов и технических неисправностей.

Оказалось, что компанией владеет бизнесмен из Днепра Владимир Вербоноль и его партнеры Николай Алисеенко (вероятно, тесть) и дочери Алисеенко Ольга и Татьяна. Расследователи выяснили сложную и запутанную сеть с участием группы Savaro, которая занимается торговлей химикатами минимум с 2000-х годов и замаскировала свою деятельность по десяткам подставных компаний и лиц. Большинство этих компаний зарегистрированы на Кипре, на Виргинских островах и в Лондоне. При этом часть компаний были замаскированы под IT.

схема владения savaro
Схема Вербоноля

Компания из Мозамбика, которая должна была получить груз из судна Rhosus, Fabrica de Explosivos de Moçambique подтвердила расследователям, что в 2013 году она покупала нитрат в Savaro трижды. Ее представитель Антонио Кунье Ваз заявил, что Savaro была украинской компанией, а ее председатель был ему известен как "Владимир".

Кто ответит за взрыв в порту Бейрута

На данном этапе дело против Savaro находится в лондонском суде. Ведущий адвокат в деле Камилла Абуслейман считает, что за взрыв ответственна компания-владелец судна MV Rhosus, то есть Savara. Они должны понести ответственность. Но как пишут в OCCRP, компанию выкупил "по рекомендации" украинский адвокат Владимир Глядченко.

Взрыв в Бейруте
Взрыв в Бейруте
Фото: Скриншот видео

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Взорвалось 2700 тонн селитры. Столица Ливана сильно пострадала от взрыва. Порт столицы Ливана был уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км. В результате взрыва погибло около 200 человек. А из-за массовых протестов все правительство ушло в отставку. Дело расследовал Интерпол.

Кто такой Владимир Вербоноль?

Владимир Вербоноль
Владимир Вербоноль

Владимир Вербоноль — бизнесмен из Днепра. В 2001 году основал компанию Atlantis Corpration, которая занималась продажей удобрений. Спустя пару лет Вербоноль вместе с Алисеенком основали ряд компаний, занимающихся продажей удобрений, металлургийным оборудованием, ПО и вебдизайном. Одной из такой компаний стал филиал Savaro, основанный в 2009 году. А всего филиалов компании было как минимум 4.