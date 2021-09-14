Сліди ведуть в Україну: розслідувачі дізналися, хто володів селітрою, що вибухнула в Бейруті (фото)

За інформацією журналістів, четверо українців через заплутану мережу володіли компанією Savaro, чиє судно у 2020 році знищило половину столиці Лівану.

Розслідувачі з Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) опублікували доповідь про власника аміачної селітри, яка вибухнула в столиці Лівану.

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Хто власник селітри?

Після вибуху в порту Бейрута виявилося, що складно встановити власника судна, вибух якого знищив частину столиці. Спочатку журналісти виявили, що в Лондоні компанія Savaro закупила 2750 тонн селітри у 2013 році. Її планували відправити в Грузію кораблем MV Rhosus, але замість цього його затримали в Бейруті через несплату боргів і технічні несправності.

Виявилося, що компанією володіє бізнесмен з Дніпра Володимир Вербоноль і його партнери Микола Алісеєнко (ймовірно, тесть) і дочки Алісеєнко Ольга і Тетяна. Розслідувачі з'ясували складну і заплутану мережу за участю групи Savaro, яка займається торгівлею хімікатами мінімум з 2000-х років і замаскувала свою діяльність щодо десятків підставних компаній та осіб. Більшість цих компаній зареєстровані на Кіпрі, на Віргінських островах і в Лондоні. При цьому частина компаній була замаскована під IT.

[ + – ] Схема Вербоноля

Компанія з Мозамбіку, яка повинна була отримати вантаж з судна Rhosus, Fabrica de Explosivos de Moçambique підтвердила розслідувачам, що у 2013 році вона купувала нітрат у Savaro тричі. Її представник Антоніо Куньє Ваз заявив, що Savaro була українською компанією, а її голова був йому відомий як "Володимир".

Хто відповість за вибух у порту Бейрута

На цьому етапі справа проти Savaro в лондонському суді. Ведучий адвокат у справі Камілла Абуслейман вважає, що за вибух відповідальна компанія-власник судна MV Rhosus, тобто Savara. Вони повинні понести відповідальність. Але як пишуть в OCCRP, компанію викупив "за рекомендацією" український адвокат Володимир Глядченко.

[ + – ] Вибух у Бейруті Фото: Скріншот відео

Вибух у порту Бейрута стався 4 серпня. Вибухнуло 2700 тонн селітри. Столиця Лівану сильно постраждала від вибуху. Порт столиці Лівану був знищений повністю, від вибуху постраждала половина міських будівель. Вибиті шибки і вітрини не тільки в прилеглих до порту кварталах, а й у радіусі 20 км. У результаті вибуху загинуло близько 200 осіб. А через масові протести весь уряд пішов у відставку. Справу розслідував Інтерпол.

Хто такий Володимир Вербоноль?

[ + – ] Володимир Вербоноль

Володимир Вербоноль — бізнесмен з Дніпра. У 2001 році заснував компанію Atlantis Corpration, яка займалася продажем добрив. Через кілька років Вербоноль разом з Алісеєнком заснували ряд компаній, що займаються продажем добрив, металургійним обладнанням, ПЗ і веб-дизайн. Однією з таких компаній стала філія Savaro, заснована у 2009 році. А всього філій компанії було як мінімум 4.