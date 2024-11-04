Чого насправді хотів Путін: журналісти опублікували проєкт мирної угоди 2022 року (фото)

Запропонований РФ на початку вторгнення мирний договір зробив би Україну беззахисною, а окуповані території були б назавжди втрачені, говорять журналісти "Радіо Свобода".

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Росія невдовзі після повномасштабного вторгнення до України запропонувала мирну угоду, яка за багатьма пунктами була схожа на вимоги "капітуляції". Журналісти "Радіо Свобода" 4 листопада опублікували проєкт договору, який, за їхніми словами, запропонував Кремль у березні 2022 року.

Через 11 днів після початку повномасштабного вторгнення під час третього раунду переговорів у Біловезькій пущі в Білорусі РФ запропонувала Україні проєкт під назвою "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України", датований 7 березня 2022 року. Журналісти "Радіо Свобода" стверджують, що отримали проєкт від українського джерела, знайомого з перебігом переговорів, і його автентичність підтвердило також близьке до переговорного процесу російське джерело. Обидва співрозмовники давали коментарі на умовах анонімності, бо не мають права публічно обговорювати документ, пояснили автори матеріалу.

За словами журналістів, односторонні умови запропонованого Росією договору означали для України капітуляцію:

Київ мав скоротити армію до 50 000 осіб, а також залишити в розпорядженні ЗСУ тільки чотири кораблі, 55 вертольотів та 300 танків;

Росія пропонувала Україні відмовитися від розробки, вироблення та розміщення на своїй території озброєнь із дальністю ураження понад 250 км;

Україна повинна була "визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "республік" у межах адміністративних областей України та взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу;

Кремль вимагав скасування міжнародних та українських санкцій проти Росії і відкликання всіх міжнародних позовів із 2014 року;

російська мова мала отримати в Україні статус державної, а також всі майнові права мали відновитися для Української православної церкви (Московського патріархату);

радянські та комуністичні символи мали бути знову легалізовані в Україні.

Мирний договір мав значно скоротити боєздатність української армії Фото: Радіо Свобода

Журналісти зазначають, що виконання цих умов перетворило б Україну на "маріонеткове утворення" зі слабкою армією та фіктивним нейтральним статусом, а також назавжди позбавило б шансів повернути окуповані території. На думку авторів матеріалу, документ висвітлює справжні цілі президента РФ Володимира Путіна в Україні, від яких він не відмовився з початку повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що переговорний процес зупинився наприкінці квітня 2022 року, коли сторони не могли дійти згоди щодо основних положень мирної угоди, а російські війська не змогли захопити столицю та почали відступати на півночі.

Нагадаємо, 14 жовтня політичний аналітик Геннадій Друзенко з посиланням на відомі історичні приклади писав, чому, на його думку, для України втрата територій зараз — не поразка у війні.

Крім того, 10 жовтня у Зеленського відреагували на матеріал італійських ЗМІ про те, що президент України нібито готовий до припинення вогню без визнання нових кордонів, якщо США нададуть гарантії безпеки і Україні забезпечать швидкий вступ до ЄС.