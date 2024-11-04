Чего на самом деле хотел Путин: журналисты опубликовали проект мирного соглашения 2022 года (фото)

Предложенный РФ в начале вторжения мирный договор сделал бы Украину беззащитной, а оккупированные территории были бы навсегда потеряны, говорят журналисты "Радио Свобода".

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Россия вскоре после полномасштабного вторжения в Украину предложила мирное соглашение, которое по многим пунктам было похоже на требование "капитуляции". Журналисты "Радио Свобода" 4 ноября опубликовали проект договора, который, по их словам, предложил Кремль в марте 2022 года.

Через 11 дней после начала полномасштабного вторжения во время третьего раунда переговоров в Беловежской пуще в Беларуси РФ предложила Украине проект под названием "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитете Украины", датированный 7 марта 2022 года. Журналисты "Радио Свобода" утверждают, что получили проект от украинского источника, знакомого с ходом переговоров, и его подлинность подтвердил также близкий к переговорному процессу российский источник. Оба собеседника давали комментарии на условиях анонимности, так как не имеют права публично обсуждать документ, пояснили авторы материала.

По словам журналистов, односторонние условия предложенного Россией договора означали для Украины капитуляцию:

Киев должен был сократить армию до 50 000 человек, а также оставить в распоряжении ВСУ только четыре корабля, 55 вертолетов и 300 танков;

Россия предлагала Украине отказаться от разработки, производства и размещения на своей территории вооружений с дальностью поражения более 250 км;

Украина должна была "признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "республик" в пределах административных областей Украины и взять на себя расходы на восстановление инфраструктуры Донбасса;

Кремль требовал отмены международных и украинских санкций против России и отзыва всех международных исков с 2014 года;

русский язык должен был получить в Украине статус государственного, а также все имущественные права должны были восстановиться для Украинской православной церкви (Московского патриархата);

советские и коммунистические символы должны были быть снова легализованы в Украине.

Мирный договор должен был значительно сократить боеспособность украинской армии Фото: Радіо Свобода

Журналисты отмечают, что выполнение этих условий превратило бы Украину в "марионеточное образование" со слабой армией и фиктивным нейтральным статусом, а также навсегда лишило бы шансов вернуть оккупированные территории. По мнению авторов материала, документ освещает истинные цели президента РФ Владимира Путина в Украине, от которых он не отказался с начала полномасштабного вторжения.

Отмечается, что переговорный процесс остановился в конце апреля 2022 года, когда стороны не могли прийти к согласию относительно основных положений мирного соглашения, а российские войска не смогли захватить столицу и начали отступать на севере.

Напомним, 14 октября политический аналитик Геннадий Друзенко со ссылкой на известные исторические примеры писал, почему, по его мнению, для Украины потеря территорий сейчас — не поражение в войне.

Кроме того, 10 октября у Зеленского отреагировали на материал итальянских СМИ о том, что президент Украины якобы готов к прекращению огня без признания новых границ, если США предоставят гарантии безопасности и Украине обеспечат быстрое вступление в ЕС.