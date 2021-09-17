"Подорвано доверие": Всемирный банк не будет продолжать вести рейтинг Doing Business

Одной из обвиняемых в "подыгрывании" Китаю при составлении рейтинга является нынешняя глава МВФ Кристалина Георгиева.

Ежегодный доклад Doing Business больше не будет выпускаться. Это решение связано с обнаруженными ошибками в расчетах для докладов за 2018 и 2020 годы, говорится в сообщении Группы Всемирного банка (ВБ), выпущенного 16 сентября.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Публикацию рейтинга Doing Business приостановили год назад. Причиной стали многочисленные сообщения в СМИ и заявления экспертов, что оценки рейтинга вызывают обоснованные сомнения.

Совет директоров ВБ начал расследование, главную его часть выполнила американская юридическая фирма WilmerHale. Свой отчет она представила 15 сентября. В нем на 15 страницах приводится много примеров того, как различные руководители ВБ (включая нынешнюю главу МВФ Кристалину Георгиеву) "убеждали" экспертов принимать решения в пользу ряда стран: Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ, Азербайджана и др.

В сообщении Группы ВБ говорится, что после изучения всей доступной на сегодняшний день информации относительно Doing Business, руководство группы приняло решение прекратить подготовку и публикацию доклада Doing Business.

"Доверие к исследованиям Группы Всемирного банка жизненно важно, оно сейчас подорвано, – поясняется в заявлении. – Мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата. Мы глубоко признательны многим сотрудникам, которые усердно работали над продвижением повестки дня в области делового климата, и с нетерпением ждем возможности использовать их энергию и способности по-новому".

Бывший исполнительный директор ВБ и нынешний директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 16 сентября заявила, что категорически не согласна с выводами ВБ о том, что она якобы давила на его сотрудников в целях улучшения бизнес-рейтинга Китая.

"У меня уже прошел предварительный брифинг с исполнительным советом МВФ по данному вопросу", – сказала Георгиева.

"Повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на 7 позиций – это результат, который говорит сам за себя. Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов. Однако это только начало, и мы продолжаем работу в этом направлении", – говорил в октябре 2019 года тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук.

Отметим, рейтинг Doing Business часто упоминался в Украине высшими государственными чиновниками: обсуждались места, которые в нем занимает страна, ставились задачи в стиле "догнать и перегнать". Президент Владимир Зеленский почти сразу после своего избрания заявил, что в течение трех лет Украина войдет в топ-10 Doing Business.