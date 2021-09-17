"Підірвана довіра": Світовий банк не буде продовжувати вести рейтинг Doing Business

Однією з обвинувачених у "підіграваннї" Китаю у процесі складання рейтингу є нинішня глава МВФ Крісталіна Георгієва.

Щорічна доповідь Doing Business більше не буде випускатися. Це рішення пов'язане з виявленими помилками в розрахунках для доповідей за 2018 і 2020 роки, йдеться в повідомленні Групи Світового банку (СБ), випущеного 16 вересня.

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Публікацію рейтингу Doing Business призупинили рік тому. Причиною стали численні повідомлення в ЗМІ та заяви експертів, що оцінки рейтингу викликають обґрунтовані сумніви.

Рада директорів СБ почала розслідування, головну його частину виконала американська юридична фірма WilmerHale. Свій звіт вона представила 15 вересня. У ньому на 15 сторінках наводиться багато прикладів того, як різні керівники СБ (враховуючи нинішню главу МВФ Крісталіну Георгієву) "переконували" експертів ухвалювати рішення на користь низки країн: Китаю, Саудівської Аравії, ОАЕ, Азербайджану тощо.

У повідомленні Групи СБ говориться, що після вивчення всієї доступної на сьогоднішній день інформації щодо Doing Business, керівництво групи ухвалило рішення припинити підготовку і публікацію доповіді Doing Business.

"Довіра до досліджень Групи Світового банку життєво важлива, вона зараз підірвана, — пояснюється в заяві. — Ми будемо працювати над новим підходом до оцінки ділового та інвестиційного клімату. Ми глибоко вдячні багатьом співробітникам, які старанно працювали над просуванням порядку денного в галузі ділового клімату, і з нетерпінням чекаємо можливості використовувати їхню енергію і здібності по-новому".

Колишня виконавча директорка ВБ і нинішня директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва 16 вересня заявила, що категорично не згодна з висновками СБ про те, що вона нібито тиснула на його співробітників із метою поліпшення бізнес-рейтингу Китаю.

"У мене вже пройшов попередній брифінг із виконавчою радою МВФ щодо цього питання", — сказала Георгієва.

Нагадаємо, рейтинг Doing Business часто згадувався в Україні вищими державними чиновниками: обговорювалися місця, які в ньому посідає країна, ставилися завдання в стилі "наздогнати і перегнати". Президент Володимир Зеленський майже відразу після свого обрання заявив, що протягом трьох років Україна увійде в топ-10 Doing Business.