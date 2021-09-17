Польша ответила России на ролик про "освободительный поход" в 1939-м (видео)

В министерстве иностранных дел Варшавы возмутились позицией Москвы, назвав действия Советского Союза агрессией против Польши.

В Министерстве иностранных дел Польши резко отреагировали на ролик, созданный в МИД России к годовщине вторжения советский войск в Польшу в 1939 году. Пресс-секретарь польского ведомства Лукаш Ясина опубликовал в своем Twitter комментарии и назвал это событие агрессией против Польши, которая осуществлялась вместе с нацистской Германией.

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Публикация МИД России появилась на официальной странице Facebook 17 сентября. В ней говорится, что военная операция Красной армии в восточных областях Польши, которая началась 17 сентября 1939 года в научном сообществе и СМИ (особенно зарубежных) трактуется неоднозначно. Нередко транслируются откровенно пропагандистские тезисы с целью представить СССР как агрессора наравне с гитлеровской Германией.

"Между тем, советское решение было, прежде всего, продиктовано необходимостью обеспечения национальной безопасности. Несмотря на заключенный 23 августа 1939 года Договор о ненападении с Германией, руководство СССР понимало, что это лишь откладывает на время неизбежный вооруженный конфликт с Третьим рейхом и чем дальше находятся аванпосты вермахта от Москвы и других крупных городов Советского Союза, тем больше стратегических и тактических преимуществ будет у Красной армии", — говорится в публикации.

Далее были выложены копии документов, якобы подтверждающие тот факт, что за 10 дней польско-германской войны Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры, правительство распалось, а Варшава как столица перестала существовать. Этот документ содержит обращение Народного комиссариата иностранных дел СССР польскому послу в Москве г-ну Гржибовскому.

"Ввиду такой обстановки Советское правительство отдало распоряжение командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии", — говорится в обращении.

[ + – ] Обращение Народного комиссариата иностранных дел СССР польскому послу в Москве г-ну Гржибовскому (стр.1)

[ + – ] Обращение Народного комиссариата иностранных дел СССР польскому послу в Москве г-ну Гржибовскому (стр.2)

По мнению МИДа России "ни Лондон, ни Париж, не рассматривали вмешательство СССР как "агрессию" ,не заявили в связи с этим официальных протестов Москве и, тем более, не объявили ей войну".

Лукаш Ясина категорически не согласился с подобной трактовой исторического события, отметив тот факт, что Польша не прекратила свое существование 17 сентября 1939 года.

"Жители оккупированных территорий вскоре станут жертвами преступлений, совершенных советским государством", — добавил он.

В комментариях Ясина не уточнил, что оккупированные советскими войсками "территории Западной Украины и Белоруссии" включая Львов и Луцк, которые потерпели от массированных бомбардировок немецкой авиацией в сентябре 39-го года, на то время входили в состав Польши по Рижскому мирному договору 1921 года.

Ранее Фокус сообщал о том, что МИД Украины вызвало польского посла после того, как Польша и Израиль выступили с совместным заявлением, в котором осудили проведение в Украине мероприятий в честь бывших лидеров ОУН Степана Бандеры и Андрея Мельника.

В 2019 году Заместитель главы МИД Польши посчитал, что для установления "меморила примирения" по инициативе Владимира Зеленского еще не пришло время.