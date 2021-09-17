Польща відповіла Росії на ролик про "визвольний похід" у 1939-му (відео)

У міністерстві закордонних справ Варшави обурилися позицією Москви, назвавши дії Радянського Союзу агресією проти Польщі.

У Міністерстві закордонних справ Польщі різко відреагували на ролик, створений в МЗС Росії до річниці вторгнення радянських військ до Польщі в 1939 році. Прессекретар польського відомства Лукаш Ясіна опублікував у своєму Twitter коментарі і назвав цю подію агресією проти Польщі, яка здійснювалася разом з нацистською Німеччиною.

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Публікація МЗС Росії з'явилася на офіційній сторінці Facebook 17 вересня. У ній говориться, що військова операція Червоної армії в східних областях Польщі, яка розпочалася 17 вересня 1939 року в науковій спільноті і ЗМІ (особливо зарубіжних) трактується неоднозначно. Нерідко транслюються відверто пропагандистські тези з метою представити СРСР як агресора нарівні з гітлерівською Німеччиною.

"Тим часом радянське рішення було, перш за все, продиктоване необхідністю організації національної безпеки. Незважаючи на укладений 23 серпня 1939 року Договір про ненапад з Німеччиною, керівництво СРСР знало, що це лише відкладає на час неминучий збройний конфлікт з Третім рейхом і чим далі аванпости вермахту від Москви та інших великих міст Радянського Союзу, тим більше стратегічних і тактичних переваг буде в Червоної армії", — йдеться в публікації.

Далі були викладені копії документів, які нібито підтверджують той факт, що за 10 днів польсько-німецької війни Польща втратила всі свої промислові райони і культурні центри, держава розпалася, а Варшава як столиця перестала існувати. Цей документ містить звернення Народного комісаріату закордонних справ СРСР польському послу в Москві пану Гржибовському.

"Зважаючи на таку обстановку Радянський уряд віддав розпорядження командуванню Червоної Армії дати наказ військам перейти кордон і взяти під свій захист життя і майно населення Західної України і Західної Білорусії", — говориться у зверненні.

[ + – ] Звернення Народного комісаріату закордонних справ СРСР до польського посла в Москві пана Гржибовського (стр.1)

[ + – ] Звернення Народного комісаріату закордонних справ СРСР до польського посла в Москві пана Гржибовського (стор.2)

На думку МЗС Росії, "ні Лондон, ні Париж не розглядали втручання СРСР як «агресію», не заявили у зв'язку з цим офіційних протестів Москві і, тим більше, не оголосили їй війну".

Лукаш Ясіна категорично не погодився з подібним трактуванням історичної події, зазначивши той факт, що Польща не припинила своє існування 17 вересня 1939 року.

"Жителі окупованих територій незабаром стануть жертвами злочинів, скоєних радянською державою", — додав він.

У коментарях Ясіна не уточнив, що окуповані радянськими військами "території Західної України і Білорусії", включаючи Львів і Луцьк, які потерпіли від масованих бомбардувань німецькою авіацією у вересні 39-го року, на той час входили до складу Польщі за Ризьким мирним договором 1921 року.

Раніше Фокус повідомляв про те, що МЗС України викликало польського посла після того, як Польща та Ізраїль виступили зі спільною заявою, у якій засудили проведення в Україні заходів на честь колишніх лідерів ОУН Степана Бандери та Андрія Мельника.

У 2019 заступник глави МЗС Польщі завважав, що для встановлення "меморіалу примирення" з ініціативи Володимира Зеленського ще не настав час.