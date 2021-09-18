Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых семей мира: совокупное состояние в $1,7 трлн

Состояние самой богатой семьи на Земле оценили в $238,2 млрд, а прибыль компании Walmart составляет $559 млрд.

Чета Уолтон, владеющая сетью оптовой и розничной торговли Walmart, возглавила традиционный рейтинг самых богатых семей мира. Рейтинг опубликован на сайте Bloomberg.

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Агентство Bloomberg оценило состояние семьи Уолтон в $238,2 млрд.

Сеть оптовой и розничной торговли Walmart была основана Сэмом Уолтоном в 1962 году, и сейчас в мире открыто более 10,5 тысяч фирменных магазинов. Чета Уолтон, которая возглавила рейтинг богатейших семей мира, владеет 48% акций сети, а прибыль компании составляет $559 миллиардов.

На втором месте в рейтинге Bloomberg оказалась семья Марс, владеющая производителем кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars, с состоянием в $141,9 млрд. ТОП-3 рейтинга замыкает семья Кох — владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues с состоянием в $124,4 млрд.

Рейтинг самых богатых семей мира по версии Bloomberg

Семья Уолтон — сеть оптовой и розничной торговли Walmart, $238,2 млрд;

Семья Марс — производитель кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars, $141,9 млрд;

Семья Кох — нефтехимическая корпорация Koch Industrues, $124,4 млрд;

Семья Эрме — французский дом моды Hermes, $111,6 млрд;

Королевская семья Аль Сауд (Саудовская Аравия) — $100 млрд;

Семья Амбани — индийский холдинг по добыче и переработке нефти Reliance Industries, $93,7 млрд;

Семья Вертхаймер — французский дом моды Chanel, $61,8 млрд;

Семья Джонсон — американская компания по управлению активами Fidelity Investments, $61,2 млрд;

Семья Томсон — медиакомпания Thomson Reuters, $61,1 млрд;

Семья Берингер — немецкая фармкомпания Boehringer Ingelheim, $59,2 млрд.

В традиционный рейтинг Bloomberg внес 25 семей, среди которых — чета Альбрехт (немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi, $51 млрд), чета Мюлье (французский торговый гигант Auchan, $45,9 млрд), семья Квандт (автомобильный гигант BMW, $42,3 млрд) и другие.

Эксперты Bloomberg также подсчитали, что совокупное состояние богатейших 25 семей мира составляет $1,7 трлн. За последний год богатейшие четы Земли смогли улучшить свое финансовое состояние на 22%.

Ранее Фокус публиковал рейтинг самых богатых украинцев 2021, который возглавил Ринат Ахметов с состоянием в $10,64 млрд.