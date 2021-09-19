В США адвокат заказал киллеру собственное убийство из-за страховки в $10 млн

После убийства жены и младшего сына, 53-летний Алекс Мердо решил свести счеты с жизнью так, чтобы старший сын был при деньгах. Ранение оказалось не смертельным, а мужчине предстоит ответить за произошедшее.

Адвокат из штата Южная Каролина нанял киллера, чтобы его старший мог получить значительную сумму страховки из-за смерти отца. Но он выжил, получив незначительное ранение. По словам адвоката Мердо, его клиент боролся с опиоидной зависимостью и депрессией, которые возникли в результате смерти его жены и сына, сообщает nbcnews.com

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Ранее этим летом жена и сын Мердо были найдены мертвыми. Их смерть классифицировали как двойное убийство. Полиция до сих пор не называла имен подозреваемых и никого не арестовала по делу об убийстве Маргарет и Пола Мердо. Поэтому Алекс Мердо пребывая в затяжной депрессии из-за случившего решил организовать собственное убийство, ведь в случае самоубийства его оставшийся в живых сын не получил бы ни копейки выплат по страховке.

Полиция сообщила, что Мердо сам позвонил 911, и рассказал, что он получил ранение головы в результате выстрела, когда менял спущенное колесо автомобиля. Алекс Мердо нанял в качестве киллера 61-летнего Кертиса Эдварда Смита, чьи интересы он представлял в суде по делу о превышении скорости последним.

По словам полиции Мердо хотел, чтобы после его убийства, оставшийся в живых сын получил страховку в размере 10 миллионов долларов. Но его план раскрыли.

Кстати отец, дед и прадед Мердо занимали должность прокурора в 14-м округе Южной Каролины, в общей сложности более 80 лет.

На момент гибели сын Мердо находился в статусе обвиняемого по делу о крушении лодки в 2019 году. По версии следствия, он был пьян и стал виновником аварии, в результате которой погибла 19-летняя Мэллори Бич. Пол Мердо был выпущен под залог в размере 50 тысяч долларов.

Пока Алексу Мердо не были предъявлены обвинения, хотя неудавшегося киллера Смита арестовали.

Но это было только начало истории. Правоохранительные органы Южной Каролины сообщили, что открывают уголовное дело о смерти Глории Саттерфилд, которая около 25 лет работала у Мердо экономкой. Саттерфилд умерла в 2018 году в возрасте 57 лет от травм, полученных в результате падения в доме Мердо.

Сыновья экономки подали иск против Алекса Мердо, обвинив его в неуплате компенсации в размере 475 тысяч долларов, которая была обещана им после смерти матери.