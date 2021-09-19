У США адвокат замовив кілеру власне вбивство через страховки в $ 10 млн

Після вбивства дружини і молодшого сина, 53-річний Алекс Мердо вирішив звести рахунки з життям так, щоб старший син був при грошах. Поранення виявилося не смертельним, а чоловікові доведеться відповісти за те, що сталося.

Адвокат зі штату Південна Кароліна найняв кілера, щоб його старший міг отримати значну суму страховки через смерть батька. Але він вижив, отримавши незначне поранення. За словами адвоката Мердо, його клієнт боровся з опіоїдною залежністю і депресією, які виникли в результаті смерті його дружини і сина, повідомляє nbcnews.com

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Раніше цього літа дружина і син Мердо були знайдені мертвими. Їх смерть класифікували як подвійне вбивство. Поліція досі не називала імен підозрюваних і нікого не заарештувала у справі про вбивство Маргарет і Пола Мердо. Тому Алекс Мердо перебуваючи в затяжній депресії через того, що сталося вирішив організувати власне вбивство, адже в разі самогубства його залишився в живих син не отримав би ні копійки виплат по страховці.

Поліція повідомила, що Мердо сам подзвонив 911, і розповів, що він отримав поранення голови в результаті пострілу, коли міняв спущене колесо автомобіля. Алекс Мердо найняв в якості кілера 61-річного Кертіса Едварда Сміта, чиї інтереси він представляв в суді у справі про перевищення швидкості останнім.

За словами поліції Мердо хотів, щоб після його вбивства, що залишився в живих син отримав страховку в розмірі 10 мільйонів доларів. Але його план розкрили.

До речі батько, дід і прадід Мердо займали посаду прокурора в 14-му окрузі Південної Кароліни, в цілому більше 80 років.

На момент загибелі син Мердо знаходився в статусі обвинуваченого у справі про катастрофу човна в 2019 році. За версією слідства, він був п'яний і став винуватцем аварії, в результаті якої загинула 19-річна Меллорі Біч. Пол Мердо був випущений під заставу в розмірі 50 тисяч доларів.

Поки Алексу Мердо були пред'явлені звинувачення, хоча невдалого кілера Сміта заарештували.

Але це був тільки початок історії. Правоохоронні органи Південної Кароліни повідомили, що відкривають кримінальну справу про смерть Глорії Саттерфілд, яка близько 25 років працювала у Мердо економкою. Саттерфілд померла в 2018 році у віці 57 років від травм, отриманих в результаті падіння в будинку Мердо.

Сини економки подали позов проти Алекса Мердо, звинувативши його в несплаті компенсації в розмірі 475 тис доларів, яка була обіцяна їм після смерті матері.