В немецком Мюнхене начался альтернативный Октоберфест (видео)

Пивной фестиваль Wirtshauswiesn продлится до 3 ноября, а для тех, кто не может приехать в Мюнхен, создали специальные онлайн-туры.

Порядка пятидесяти немецких ресторанов принимают участие в мероприятии, которое называется Wirtshauswiesn, – инициативе с соблюдением карантинных мер, посвященной знаменитому на весь мир пивному фестивалю Оktoberfest, сообщает DW.

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Сам мюнхенский Оktoberfest из-за пандемии COVID-19 не проходит уже второй год, в связи с чем мюнхенские пабы и пивные рестораны решили украсить в стиле шатров, которые ранее устанавливались на Терезиенвизе во время проведения традиционного фестиваля.

[ + – ] Wirtshauswiesn

Альтернативный фестиваль будет продолжаться до воскресенья, 3 октября. При этом, для тех людей, кто не сможет приехать в Мюнхен, решили создать онлайн-туры Wiesn, посетив которые в Сети можно узнать много информации об альтернативном мероприятии, не выходя при этом из дома.

[ + – ] Альтернатива Оktoberfest

Мэр Мюнхена выразил надежду, что в следующем году Оktoberfest состоится на традиционном месте и привлечет тысячи туристов.

"Я хотел бы, чтобы он вернулся в течение срока моего полномочий", – заявил чиновник.

[ + – ] Альтернативный пивной фестиваль

Ранее сообщалось, что "Октоберфест", который в 2020 году был отменен из-за пандемии коронавируса, в 2021-м планировали перенести из немецкого Мюнхена в Дубай (ОАЭ).

"Октоберфест-2020" был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции в апреле 2020 года.