У німецькому Мюнхені почався альтернативний Октоберфест (відео)

Пивний фестиваль Wirtshauswiesn триватиме до 3 листопада, а для тих, хто не може приїхати в Мюнхен, створили спеціальні онлайн-тури.

Близько п'ятдесяти німецьких ресторанів приймають участь в заході, який називається Wirtshauswiesn, – ініціативи з дотриманням карантинних заходів, присвяченій знаменитому на весь світ пивному фестивалю Оktoberfest, повідомляє DW.

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Сам мюнхенський Оktoberfest через пандемію COVID-19 не проходить вже другий рік, в зв'язку з чим мюнхенські паби і пивні ресторани вирішили прикрасити в стилі наметів, які раніше встановлювалися на Терезієнвізе під час проведення традиційного фестивалю.

[ + – ] Wirtshauswiesn

Альтернативний фестиваль триватиме до неділі, 3 жовтня. При цьому, для тих людей, хто не зможе приїхати в Мюнхен, вирішили створити онлайн-тури Wiesn, відвідавши які в Мережі можна дізнатися багато інформації про альтернативний заход, не виходячи при цьому з дому.

[ + – ] Альтернатива Оktoberfest

Мер Мюнхена висловив надію, що в наступному році Оktoberfest відбудеться на традиційному місці і приверне тисячі туристів.

"Я хотів би, щоб він повернувся протягом терміну мого повноважень", — заявив чиновник.

[ + – ] Альтернативний пивний фестиваль

Раніше повідомлялося, що "Октоберфест", який в 2020 році був скасований через пандемію коронавируса, в 2021-м планували перенести з німецького Мюнхена в Дубай (ОАЕ).

"Октоберфест-2020" був скасований через пандемію коронавірусної інфекції в квітні 2020 року.