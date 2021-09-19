У німецькому Мюнхені почався альтернативний Октоберфест (відео)
Пивний фестиваль Wirtshauswiesn триватиме до 3 листопада, а для тих, хто не може приїхати в Мюнхен, створили спеціальні онлайн-тури.
Близько п'ятдесяти німецьких ресторанів приймають участь в заході, який називається Wirtshauswiesn, – ініціативи з дотриманням карантинних заходів, присвяченій знаменитому на весь світ пивному фестивалю Оktoberfest, повідомляє DW.
Сам мюнхенський Оktoberfest через пандемію COVID-19 не проходить вже другий рік, в зв'язку з чим мюнхенські паби і пивні ресторани вирішили прикрасити в стилі наметів, які раніше встановлювалися на Терезієнвізе під час проведення традиційного фестивалю.
Альтернативний фестиваль триватиме до неділі, 3 жовтня. При цьому, для тих людей, хто не зможе приїхати в Мюнхен, вирішили створити онлайн-тури Wiesn, відвідавши які в Мережі можна дізнатися багато інформації про альтернативний заход, не виходячи при цьому з дому.
Мер Мюнхена висловив надію, що в наступному році Оktoberfest відбудеться на традиційному місці і приверне тисячі туристів.
"Я хотів би, щоб він повернувся протягом терміну мого повноважень", — заявив чиновник.
Раніше повідомлялося, що "Октоберфест", який в 2020 році був скасований через пандемію коронавируса, в 2021-м планували перенести з німецького Мюнхена в Дубай (ОАЕ).
"Октоберфест-2020" був скасований через пандемію коронавірусної інфекції в квітні 2020 року.