В Китае объявили конкурс самых уродливых зданий (фото)

В "Зале стыда" окажутся 10 самых уродливых архитектурных сооружений. Среди претендентов — церковь в форме скрипки и отель в виде матрешки-монстра.

В Китае объявили ежегодный архитектурный конкурс, посвященный определению наиболее уродливых зданий страны. Организаторы утверждают, что таким образом хотят привлечь внимание властей к проблеме "социальной ответственности архитекторов перед обществом", передает Archcy.

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Китай уже несколько лет экспериментирует с архитектурными проектами, как внутри страны, так и за рубежом, а результаты при этом были разные. В этом году в конкурсе участвуют 87 зданий, среди которых есть:

Здание национальной вещательной компании в Пекине спроектировал архитектор Рем Колхас (Rem Koolhaas) из Нидерландов — впоследствии соцсети назвали его "большими штанами" из-за внешнего сходства.

Незавершенный тематический парк в Хэбэй — причудливая конструкция в стиле "Восток встречает Запад". С одной стороны он напоминает Храм Неба, а с другой — Капитолийский холм.

В лонглист претендентов попал и стеклянный мост "добро пожаловать в ад", который соединяет две горы в Сычуани. На краю моста стоят две громадные статуи людей в традиционной китайской одежде, которые отпугивают путешественников.

Есть еще гигантские ворота в парке в Юньнани, которые выглядят как парижская Триумфальная Арка.

Кроме того, в списке также есть церковь в форме скрипки и отель в виде матрешки-монстра.

Не впервые власти страны пытаются регулировать внешний облик зданий. Как пишет Global Times, правительственные ведомства общими усилиями составили инструкции, как в дальнейшем решать вопросы, связанные с архитектурой. Было решено, что крупные здания в странной стилистике — это лишний расход ресурсов. При этом в апреле этого года национальная комиссия Китая по строительству и реформам (NDRC) запретила сооружение "уродливых зданий". Правительственное ведомство призвало местные власти проверять, чтобы здания были "комфортными, экономическими, экологическими и радовали глаз".

Такое официальное вмешательство вызвало любопытство интернет-пользователей. На странице Weibo хештег #BanningUglyArchitecture набрал 170 млн просмотров. Пользователи делились фотографиями зданий, которые показались им странными.

Ранее "Фокус" уже писал о самых необычных зданиях для детей, которые только есть в мире — это дома из Украины, Франции, Польши и других стран.