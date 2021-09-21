У Китаї оголосили конкурс найпотворніших будівель (фото)

У "Залі сорому" виявляться 10 найпотворніших архітектурних споруд. Серед претендентів — церква у формі скрипки і готель у вигляді матрьошки-монстра.

У Китаї оголосили щорічний архітектурний конкурс, присвячений визначенню найпотворніших будівель країни. Організатори стверджують, що так хочуть привернути увагу влади до проблеми "соціальної відповідальності архітекторів перед суспільством", передає Archcy.

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Китай уже кілька років експериментує з архітектурними проектами як усередині країни, так і за кордоном, а результати при цьому були різні. В цьому році в конкурсі беруть участь 87 будинків, серед яких є:

Будівлю національної мовної компанії в Пекіні спроектував архітектор Рем Колхас (Rem Koolhaas) із Нідерландів — згодом соцмережі назвали його "великими штанами" через зовнішню схожість.

Незавершений тематичний парк у Хебеї — химерна конструкція в стилі "Схід зустрічає Захід". З одного боку він нагадує Храм Неба, а з іншого — Капітолійський пагорб.

У лонгліст претендентів потрапив і скляний міст "ласкаво просимо в пекло", який з'єднує дві гори в Сичуані. На краю моста стоять дві величезні статуї людей у традиційному китайському одязі, які відлякують туристів.

Є ще гігантські ворота в парку в Юньнані, які мають вигляд паризької Тріумфальної арки.

Крім того, в списку також є церква у формі скрипки і готель у вигляді матрьошки-монстра.

Не вперше влада країни намагається регулювати зовнішній вигляд будівель. Як пише Global Times, урядові відомства спільними зусиллями склали інструкції, як в подальшому вирішувати питання, пов'язані з архітектурою. Було вирішено, що великі будівлі в дивній стилістиці — це зайва витрата ресурсів. При цьому в квітні цього року національна комісія Китаю з будівництва та реформ (NDRC) заборонила спорудження "потворних будівель". Урядове відомство закликало місцеву владу перевіряти, щоб будівлі були "комфортними, економічними, екологічними і радували око".

Таке офіційне втручання викликало цікавість інтернет-користувачів. На сторінці Weibo хештег #BanningUglyArchitecture набрав 170 млн переглядів. Користувачі ділилися фотографіями будівель, які здалися їм дивними.

Раніше "Фокус" вже писав про найнезвичайніші будинки для дітей, які тільки є в світі — це будинки з України, Франції, Польщі та інших країн.