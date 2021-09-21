У Китаї оголосили конкурс найпотворніших будівель (фото)
У "Залі сорому" виявляться 10 найпотворніших архітектурних споруд. Серед претендентів — церква у формі скрипки і готель у вигляді матрьошки-монстра.
У Китаї оголосили щорічний архітектурний конкурс, присвячений визначенню найпотворніших будівель країни. Організатори стверджують, що так хочуть привернути увагу влади до проблеми "соціальної відповідальності архітекторів перед суспільством", передає Archcy.
Китай уже кілька років експериментує з архітектурними проектами як усередині країни, так і за кордоном, а результати при цьому були різні. В цьому році в конкурсі беруть участь 87 будинків, серед яких є:
Будівлю національної мовної компанії в Пекіні спроектував архітектор Рем Колхас (Rem Koolhaas) із Нідерландів — згодом соцмережі назвали його "великими штанами" через зовнішню схожість.
Незавершений тематичний парк у Хебеї — химерна конструкція в стилі "Схід зустрічає Захід". З одного боку він нагадує Храм Неба, а з іншого — Капітолійський пагорб.
У лонгліст претендентів потрапив і скляний міст "ласкаво просимо в пекло", який з'єднує дві гори в Сичуані. На краю моста стоять дві величезні статуї людей у традиційному китайському одязі, які відлякують туристів.
Є ще гігантські ворота в парку в Юньнані, які мають вигляд паризької Тріумфальної арки.
Крім того, в списку також є церква у формі скрипки і готель у вигляді матрьошки-монстра.
Не вперше влада країни намагається регулювати зовнішній вигляд будівель. Як пише Global Times, урядові відомства спільними зусиллями склали інструкції, як в подальшому вирішувати питання, пов'язані з архітектурою. Було вирішено, що великі будівлі в дивній стилістиці — це зайва витрата ресурсів. При цьому в квітні цього року національна комісія Китаю з будівництва та реформ (NDRC) заборонила спорудження "потворних будівель". Урядове відомство закликало місцеву владу перевіряти, щоб будівлі були "комфортними, економічними, екологічними і радували око".
Таке офіційне втручання викликало цікавість інтернет-користувачів. На сторінці Weibo хештег #BanningUglyArchitecture набрав 170 млн переглядів. Користувачі ділилися фотографіями будівель, які здалися їм дивними.
Раніше "Фокус" вже писав про найнезвичайніші будинки для дітей, які тільки є в світі — це будинки з України, Франції, Польщі та інших країн.