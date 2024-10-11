"Були не одні всередині": блогер жахнувся, гуляючи покинутим монастирем (фото)

Міський дослідник на ім'я Дейв насилу орієнтувався в схожих на лабіринт коридорах старовинної будівлі. Він був вражений архітектурою покинутого монастиря, але незабаром відчув, що він там не один.

Related video

Канадський міський дослідник і блогер на ім'я Дейв, відомий у мережі під ніком Freaktography, жахнувся після відвідин покинутого монастиря, відчувши паранормальну присутність у будівлі після заходу сонця. Про це пише What The Jam.

Насилу орієнтуючись у схожих на лабіринт коридорах, він відчув, що був "не один" у моторошній будівлі.

"Дослідження цього занедбаного монастиря викликало в мене бурю емоцій. Архітектура була приголомшливою, навіть у такому занедбаному стані, і ви не могли не уявити, яке життя колись процвітало в цих стінах. Але щойно сонце опустилося за горизонт, атмосфера змінилася. Таємничі кроки луною лунали коридорами, а на стінах затанцювали тіні, які, здавалося, живуть власним життям. Я знав, що ми тут не самі, і від цього по хребту пробігли мурашки", — розповів Дейв з Онтаріо.

За словами блогера, архітектура була приголомшливою, навіть у такому занедбаному стані Фото: Jam Press

Пройшовши лабіринтом коридорів, Дейв виявив безліч порожніх кімнат, розбиті вікна і порожні матраци. Будівлю було очищено від усього цінного.

"Це була ніч, яка нагадала нам, чому ми так любимо досліджувати занедбані місця", — сказав блогер.

Пройшовши лабіринтом коридорів, Дейв виявив безліч порожніх кімнат Фото: Jam Press

Люди поспішили поділитися своєю думкою в коментарях:

"Ці монастирі великі, але такі моторошні. Міста повинні почати ремонтувати й чистити це місце і використовувати його як притулок для бездомних. Схоже, він може вмістити безліч людей. Тільки уявіть, скільки бездомних могло б знайти тут притулок, а не сидіти порожнім, як зараз";

"Красива будівля, шкода, що вандали наклали на неї руки";

"Колись це було прекрасне місце! Як завжди, люблю твої відео. Ви велика людина".

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила стару занедбану школу і переробила її під затишний сімейний будинок. Даніель і Крейг Джонс розповіли, що купили історичну будівлю за 210 тисяч доларів. Витративши 8 місяців і ще 220 тисяч доларів, вони перетворили стару школу на житловий будинок.

Також стало відомо, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму помешканні разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.