"Были не одни внутри": блогер пришел в ужас, гуляя по заброшенному монастырю (фото)

Городской исследователь по имени Дэйв с трудом ориентировался в похожих на лабиринт коридорах старинного здания. Он был поражен архитектурой заброшенного монастыря, но вскоре почувствовал, что он там не один.

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Канадский городской исследователь и блогер по имени Дэйв, известный в сети под ником Freaktography, пришел в ужас после посещения заброшенного монастыря, почувствовав паранормальное присутствие в здании после захода солнца. Об этом пишет What The Jam.

С трудом ориентируясь в похожих на лабиринт коридорах, он почувствовал, что был "не один" в жутком здании.

"Исследование этого заброшенного монастыря вызвало у меня бурю эмоций. Архитектура была потрясающей, даже в таком запущенном состоянии, и вы не могли не представить, какая жизнь когда-то процветала в этих стенах. Но как только солнце опустилось за горизонт, атмосфера изменилась. Таинственные шаги эхом разносились по коридорам, а на стенах заплясали тени, казалось, живущие собственной жизнью. Я знал, что мы здесь не одни, и от этого по позвоночнику пробежали мурашки", — рассказал Дэйв из Онтарио.

По словал блогера, архитектура была потрясающей, даже в таком запущенном состоянии Фото: Jam Press

Пройдя по лабиринту коридоров, Дэйв обнаружил множество пустых комнат, разбитые окна и пустые матрасы. Здание было очищено от всего ценного.

"Это была ночь, которая напомнила нам, почему мы так любим исследовать заброшенные места", — сказал блогер.

Пройдя по лабиринту коридоров, Дэйв обнаружил множество пустых комнат Фото: Jam Press

Люди поспешили поделиться своим мнением в комментариях:

"Эти монастыри большие, но такие жуткие. Города должны начать ремонтировать и чистить это место и использовать его в качестве приюта для бездомных. Похоже, он может вместить множество людей. Только представьте, сколько бездомных могло бы найти здесь приют, а не сидеть пустым, как сейчас";

"Красивое здание, жаль, что вандалы наложили на него руки";

"Когда-то это было прекрасное место! Как всегда, люблю твои видео. Вы великий человек".

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