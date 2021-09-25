Как в Болливуде. В индийском суде "адвокаты" застрелили гангстера, попавшегося на стаканчике из Starbucks
В Нью-Дели был застрелен один из самых известных гангстеров, который годами скрывался от полиции, но был пойман благодаря посту в Facebook.
В Индии в зале городского суда был застрелен обвиняемый, убийство совершили преступники, изображавшие из себя адвокатов. Об этом сообщает CNN.
По предварительным данным, убийство было совершено двумя гангстерами из конкурирующей банды. Убийство было совершено прямиком в зале суда в Нью-Дели.
В полиции говорят, что двое вооруженных мужчин, которые прошли в зал суда, представившись адвокатами, окрыли огонь по обвиняемому – члену другой банды.
"Двое нападавших были убиты на месте в результате ответного огня со стороны полиции, когда они отрыли огонь по члену банды, находящемуся под следствием. В результате, трое человек мертвы. Никто другой в перестрелке не пострадал", – заявили в полиции Дели.
Также правоохранители добавили, что по факту происшествия начато расследования.
CNN добавляет, что погибший Джитендра Маан по прозвищу Гоги был задержан еще в прошлом году по многочисленным обвинениям и был доставлен в суд на слушания по своему дела. Он умер в больнице.
Отмечается, что Гоги обвинялся в причастности к 19 убийствам и покушениям.
The Guardian пишет, что 30-летний Джитендра был одним из самых известных гангстеров в Индии. Он руководил бандой, которая была замешана в убийствах, похищениях, вымогательстве и незаконном захвате земель. На протяжении многих лет Джитендра и его банда враждовала с другой группировкой – бандой Тиллу.
Произошедшая стрельба в зале суда вызвала серьезную обеспокоенность мерами безопасности. Сейчас в Индии большинство дел слушаются в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, и во время стрельбы в зале суда было мало людей.
На данный момент неизвестно, как вооруженные люди прошли через металлодетектор при входе в здание суда.
Также индийские СМИ пишут, что помимо трех убиты был ранен один адвокат.
Интересно, что соперничество между двумя главарями банд началось еще в университете Дели, где оба учились. Конфликт начался в 2010 году, когда будущие члены банды Тиллу избили друга Гоги. Далее в 2012 году один из друзей Гоги был застрелен, что повлекло за собой годы войны, которая велась по всей столице.
Гоги взяли под арест в марте 2020 года после того как он совершил побег из-под стражи и скрывался от полиции в течение 4 лет. Его арестом занимались как минимум 10 групп криминалистов и сотрудников спецподразделения Дели. Несмотря на это, Гоги удалось бежать по дороге в суд в Харьяне. Тогда за его арест была назначена награда в размере 5400 долларов.
В итоге полиции удалось поймать Гоги в 2020 году после того, как один из близких соратников гангстера опубликовал снимок в Facebook из кофейни Starbucks. На фотографии были видны стаканы с кофе, подписанные именами, в том числе и Гоги. Полицейские провели быстрый рейд по сети кофеен и в конечном итоге выяснили местонахождение главаря банды.