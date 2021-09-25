Как в Болливуде. В индийском суде "адвокаты" застрелили гангстера, попавшегося на стаканчике из Starbucks

В Нью-Дели был застрелен один из самых известных гангстеров, который годами скрывался от полиции, но был пойман благодаря посту в Facebook.

В Индии в зале городского суда был застрелен обвиняемый, убийство совершили преступники, изображавшие из себя адвокатов. Об этом сообщает CNN.

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По предварительным данным, убийство было совершено двумя гангстерами из конкурирующей банды. Убийство было совершено прямиком в зале суда в Нью-Дели.

В полиции говорят, что двое вооруженных мужчин, которые прошли в зал суда, представившись адвокатами, окрыли огонь по обвиняемому – члену другой банды.

"Двое нападавших были убиты на месте в результате ответного огня со стороны полиции, когда они отрыли огонь по члену банды, находящемуся под следствием. В результате, трое человек мертвы. Никто другой в перестрелке не пострадал", – заявили в полиции Дели.

Также правоохранители добавили, что по факту происшествия начато расследования.

CNN добавляет, что погибший Джитендра Маан по прозвищу Гоги был задержан еще в прошлом году по многочисленным обвинениям и был доставлен в суд на слушания по своему дела. Он умер в больнице.

Отмечается, что Гоги обвинялся в причастности к 19 убийствам и покушениям.

The Guardian пишет, что 30-летний Джитендра был одним из самых известных гангстеров в Индии. Он руководил бандой, которая была замешана в убийствах, похищениях, вымогательстве и незаконном захвате земель. На протяжении многих лет Джитендра и его банда враждовала с другой группировкой – бандой Тиллу.

Произошедшая стрельба в зале суда вызвала серьезную обеспокоенность мерами безопасности. Сейчас в Индии большинство дел слушаются в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, и во время стрельбы в зале суда было мало людей.

На данный момент неизвестно, как вооруженные люди прошли через металлодетектор при входе в здание суда.

Также индийские СМИ пишут, что помимо трех убиты был ранен один адвокат.

Интересно, что соперничество между двумя главарями банд началось еще в университете Дели, где оба учились. Конфликт начался в 2010 году, когда будущие члены банды Тиллу избили друга Гоги. Далее в 2012 году один из друзей Гоги был застрелен, что повлекло за собой годы войны, которая велась по всей столице.

Гоги взяли под арест в марте 2020 года после того как он совершил побег из-под стражи и скрывался от полиции в течение 4 лет. Его арестом занимались как минимум 10 групп криминалистов и сотрудников спецподразделения Дели. Несмотря на это, Гоги удалось бежать по дороге в суд в Харьяне. Тогда за его арест была назначена награда в размере 5400 долларов.

В итоге полиции удалось поймать Гоги в 2020 году после того, как один из близких соратников гангстера опубликовал снимок в Facebook из кофейни Starbucks. На фотографии были видны стаканы с кофе, подписанные именами, в том числе и Гоги. Полицейские провели быстрый рейд по сети кофеен и в конечном итоге выяснили местонахождение главаря банды.