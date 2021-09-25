Як в Боллівуді. В індійському суді "адвокати" застрелили гангстера, який попався на стаканчику зі Starbucks

У Нью-Делі був застрелений один з найвідоміших гангстерів, який роками переховувався від поліції, але був спійманий завдяки посту в Facebook.

В Індії в залі міського суду був застрелений обвинувачений, вбивство скоїли злочинці, що зображували з себе адвокатів. Про це повідомляє CNN.

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За попередніми даними, вбивство було скоєно двома гангстерами з конкуруючої банди. Вбивство було скоєно прямо в залі суду в Нью-Делі.

У поліції кажуть, що двоє озброєних чоловіків, які пройшли в зал суду, представившись адвокатами, відкрили вогонь по обвинуваченому — члену іншої банди.

"Двоє нападників були вбиті на місці в результаті вогню з боку поліції, коли вони відкрили вогонь по члену банди, що знаходився під слідством. У результаті, троє осіб мертві. Ніхто інший в перестрілці не постраждав", — заявили в поліції Делі.

Також правоохоронці додали, що за фактом події почато розслідування.

CNN додає, що загиблий Джітендра Маан на прізвисько Гогі був затриманий ще в минулому році за численними звинуваченнями і був доставлений в суд на слухання у своїй справі. Він помер в лікарні.

Відзначається, що Гогі звинувачувався в причетності до 19 вбивств і замахів.

The Guardian пише, що 30-річний Джітендра був одним з найвідоміших гангстерів в Індії. Він керував бандою, яка була причепна до вбивств, викраденнь, вимагання та незаконному захопленню земель. Протягом багатьох років Джітендра і його банда ворогувала з іншим угрупуванням — бандою Тіллі.

Стрілянина в залі суду викликала серйозну стурбованість заходами безпеки. Зараз в Індії більшість справ слухаються в онлайн-режимі через пандемію коронавіруса, і під час стрільби в залі суду було мало людей.

На даний момент невідомо, як озброєні люди пройшли через металодетектор при вході в будівлю суду.

Також індійські ЗМІ пишуть, що крім трьох вбитих був поранений один адвокат.

Цікаво, що суперництво між двома ватажками банд почалося ще в університеті Делі, де обоє навчалися. Конфлікт почався в 2010 році, коли майбутні члени банди Тіллі побили одного з друзів Гогі. Далі в 2012 році один з друзів Гогі був застрелений, що спричинило за собою роки війни, яка велася по всій столиці.

Гогі взяли під арешт в березні 2020 року, після того як він втік з-під варти і переховувався від поліції протягом 4 років. Його арештом займалися як мінімум 10 груп криміналістів і співробітників спецпідрозділу Делі. Незважаючи на це, Гогі вдалося втекти по дорозі до суду в Харьяне. Тоді за його арешт була призначена нагорода в розмірі 5400 доларів.

В результаті поліції вдалося зловити Гогі в 2020 році після того, як один з близьких соратників гангстера опублікував знімок в Facebook з кав'ярні Starbucks. На фотографії було видно склянки з кавою, підписані іменами, в тому числі і Гогі. Поліцейські провели швидкий рейд по мережі кав'ярень і з'ясували місцезнаходження ватажка банди.