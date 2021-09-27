Громкий хлопок и вспышка. В самолет российской авиакомпании попала молния (видео)

Началась сильная болтанка, самолет "провалился" и начал падать, при этом по салону разлетелись бутылки и другие предметы.

В Краснодаре (Российская Федерация) совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Azur Air, в который во время полета попала молния, сообщает Екатеринбург Онлайн.

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Этот рейс должен доставить пассажиров из Екатеринбурга в Сочи, однако аэропорты Краснодарского края из-за грозы временно не принимали самолеты. В тот момент, когда авиалайнер отправился на второй круг, в него и попала молния,

"Это был дикий ужас. Началась сильная болтанка, в какой-то момент мы "провалились" и начали падать. Бутылки и прочие предметы разлетелись по салону. Затем в нас попала молния: был громкий хлопок и яркая вспышка", – рассказал один из пассажиров рейса.

[ + – ] В самолет попала молния

После случившегося самолет набрал высоту, а через некоторое время пошел на снижение и приземлился в аэропорту Краснодара.

Однако злоключения пассажиров на этом не закончились.

"Мы стояли в зале ожидания (аэропорта. – Ред.) и не понимали, что делать. Минут через сорок выдали багаж, и снова тишина. Два с лишним часа ждали представителя авиакомпании", – сообщил пассажир этого авиарейса.

Представитель Azur Air заселил пассажиров в гостиницу. Предполагалось, что они долетят в Сочи на том же самолете, однако выяснилось, что борт неисправен, поэтому люди добирались до города на попутках.

Напомним, в 2017 году молния ударила в самолет Boeing 777-300 нидерландской авиакомпании KLM во время полета из Амстердама в Лиму.

В 2015 году авиалайнер исландской авиакомпании Icelandair пролетел четыре тысячи миль с дырой в корпусе, пробитой ударом молнии.

В том же году в заходящий на посадку в аэропорт Сеула в самолет "Аэрофлота" ударила молния.