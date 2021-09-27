Гучний удар і спалах. У літак російської авіакомпанії влучила блискавка (відео)
Почалася сильна бовтанка, літак "провалився" і почав падати, при цьому по салону розлетілися пляшки та інші предмети.
У Краснодарі (Російська Федерація) здійснив екстрену посадку літак авіакомпанії Azur Air, у який під час польоту влучила блискавка, повідомляє Єкатеринбург Онлайн.
Цей рейс повинен доставити пасажирів з Єкатеринбурга в Сочі, проте аеропорти Краснодарського краю через грозу тимчасово не приймали літаки. У той момент, коли авіалайнер відправився на друге коло, у нього і влучила блискавка,
"Це був дикий жах. Почалася сильна бовтанка, у якийсь момент ми "провалилися" і почали падати. Пляшки та інші предмети розлетілися по салону. Потім у нас влучила блискавка: був гучний удар і яскравий спалах", — розповів один з пасажирів рейсу.
Після того, що сталося, літак набрав висоту, а через деякий час пішов на зниження і приземлився в аеропорту Краснодара.
Однак, пригоди пасажирів на цьому не закінчилися.
"Ми стояли в залі очікування (аеропорту. — Ред.) і не розуміли, що робити. Хвилин через сорок видали багаж, і знову тиша. Дві з гаком години чекали представника авіакомпанії", — повідомив пасажир цього авіарейсу.
Представник Azur Air заселив пасажирів у готель. Передбачалося, що вони долетять до Сочі на тому ж літаку, проте з'ясувалося, що борт несправний, тому люди добиралися до міста попутками.
Нагадаємо, у 2017 році блискавка влучила в літак Boeing 777-300 нідерландської авіакомпанії KLM під час польоту з Амстердама до Ліми.
У 2015 році авіалайнер ісландської авіакомпанії Icelandair пролетів чотири тисячі миль з дірою в корпусі, пробитою ударом блискавки.
У тому ж році під час заходу на посадку в аеропорт Сеула в літак "Аерофлоту" влучила блискавка.