Топливный кризис в Великобритании: могут привлечь армию

В Великобритании в рамках плана на случай ЧП сотни солдат могут быть задействованы для доставки топлива на заправки из-за того, что люди в панике делают запасы.

Премьер-министр страны Борис Джонсон соберет представителей Кабинета министров для обсуждения "Operation Escalin" после того, как топливная компания BP сообщила, что на трети заправочных станций не хватает бензина. Об этом пишет издание "The Times".

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В свою очередь, по сведениям Ассоциации ритейлеров (PRA), которая представляет интересы более 5,5 тыс. независимых топливных компаний, о нехватке топлива сообщают от 50% до 90% поставщиков.

Несколько лет назад, во время обсуждения плана Брекзита, подобный сценарий уже предполагался: сотни солдат должны будут заполнить 80 танкеров, на что может уйти до трех недель, потому что некоторые из мобилизованных могут быть заняты другой работой.

Недавно было объявлено, что, ко всему прочему, на топливные компании не будет распространяться Закон о конкуренции (Competition Act), что позволит выяснить информацию о запасах топлива и оптимизировать поставки.

Операция "Escalin" и другие предложения будут рассмотрены Джонсоном во время встречи с министрами, которые попытаются разработать решения, чтобы повлиять на поведение людей и текущий уровень панических покупок.

Министры считают, что недостаток топлива не был бы ощутим, если бы население покупало как обычно. Британские СМИ сообщают об очередях на заправочных станциях по всей стране. На некоторых заправках спрос вырос в шесть раз.

Ранее Фокус писал о том, что Великобритания запускает COVID-паспорта. Вакцинированные граждане смогут первыми посещать футбольные матчи, ночные клубы и кинотеатры. Такой паспорт будут содержать сведения о прохождении теста и наличии естественного иммунитета.