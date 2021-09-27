Паливна криза у Великобританії: можуть залучити армію

У Великобританії в межах плану на випадок НП сотні солдатів можуть бути задіяні для доставки палива на заправки через те, що люди в паніці роблять запаси.

Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон збере представників Кабінету міністрів для обговорення "Operation Escalin" після того, як паливна компанія BP повідомила, що на третину заправних станцій не вистачає бензину. Про це пише видання "The Times".

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Зі свого боку, за даними Асоціації рітейлерів (PRA), яка представляє інтереси понад 5,5 тис. незалежних паливних компаній, про брак палива повідомляють від 50% до 90% постачальників.

Кілька років тому, під час обговорення плану Брекзіта, подібний сценарій вже передбачався: сотні солдатів повинні будуть заповнити 80 танкерів, на що може піти до трьох тижнів, тому що деякі з мобілізованих можуть бути зайняті іншою роботою.

Нещодавно було оголошено, що, до всього іншого, на паливні компанії не буде поширюватися Закон про конкуренцію (Competition Act), що дозволить з'ясувати інформацію про запаси палива й оптимізувати постачання.

Операція "Escalin" та інші пропозиції будуть розглянуті Джонсоном під час зустрічі з міністрами, які спробують розробити рішення, щоб вплинути на поведінку людей і поточний рівень панічних покупок.

Міністри вважають, що брак палива не був би відчутний, якби населення купувало як зазвичай. Британські ЗМІ повідомляють про черги на заправних станціях по всій країні. На деяких заправках попит виріс у шість разів.

Раніше Фокус писав про те, що Великобританія запускає COVID-паспорти. Вакциновані громадяни зможуть першими відвідувати футбольні матчі, нічні клуби та кінотеатри. Такий паспорт міститиме відомості про проходження тесту та наявність природного імунітету.