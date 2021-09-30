"Я не в безопасности": шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова объявили в розыск (видео)

Журналист обвинил ФСБ в попытке запугать свою жену с детьми, поскольку силовики ворвались в его квартиру с обысками в 6 утра.

В России на главного редактора The Insider Романа Доброхотова завели уголовное дело, объявив его самого в розыск. При этом ФСБ провело обыски в квартирах, где живут его жена с детьми, а также родители. Об этом сообщает адвокат Юлия Кузнецова.

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Шеф-редактор прокомментировал действия ФСБ в эфире телеканала "Украина 24" и сказал о том, что преследования со стороны силовиков вызваны расследованиями, связанными с деятельностью ФСБ, которые проводились редакцией The Insider.

Доброхотов не удивлен обысками в его квартире и в месте проживания родителей.

"В этот раз они уже пытаются запугать мою семью, родителей, жену с маленькими детьми. Ворвались в 6 утра, забрали телефоны и компьютеры. Очевидно, это такая мера запугивания, которая должна воздействовать не только на меня, но и вообще на других журналистов-расследователей. Чтобы показать, мол, если вы будете заниматься нашими делишками, то мы будем заниматься вами", — рассказал он.

Журналист отметил, что даже находясь за пределами России он не уверен в своей безопасности, однако все же теперь он спокоен за свое имущество.

"Во всяком случае, вот так запросто войти в мою квартиру и забрать мои рабочие инструменты – компьютер и телефон – у них теперь уже не получится", — подытожил он.

C чего все началось

Уголовное дело на Доброхотова было заведено после того как 1 августа он пересек границу с Украиной в районе Колещатовки Воронежской области. В материале говорится о том, что "при посредничестве иных лиц" Доброхотов "скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска".

Сам шеф-редактор на это ответил, что дело о незаконном пересечении высосано из пальца.

"Я имел полное право покидать территорию России, так что дело скорее надо возбудить в отношении тех фсбшников и следователей, которые изымали мои загранпаспорта", — прокомментировал он в статье на портале The Insider.

По его словам в России он оставался до последнего, хотя ему говорили, что после его расследований оставаться жить в Москве это безумие и самоубийство. Но после того, как в его квартиру ворвались сотрудники ФСБ и забрали его технику и загранпаспорта, он принял решение бежать из страны.

"Я не хочу пока называть страну, в которой нахожусь, даже не столько из соображений безопасности, сколько потому, что я все время в движении",- сказал Доброхотов.

Также шеф-редактор подчеркнул, что заведенное на него уголовное дело никак не повлияет на работу издания. Редакция The Insider будет работать еще активнее и набирать новых людей. Доброхотов пообещал, что новые расследование его команды будут еще более резонансными и мощными чем те, что уже были опубликованы.

[ + – ] Роман Доброхотов об уголовном деле и новых расследованиях.

Напомним, что Роман Доброхотов опубликовал на Фокусе несколько статей, среди которых его размышления о взаимоотношениях Путина и Навального, и об ограничениях свободы слова в России.