"Я не в безпеці": шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова оголосили в розшук (відео)

Журналіст звинуватив ФСБ у спробі залякати свою дружину з дітьми, оскільки силовики увірвалися в його квартиру з обшуками о 6 ранку.

У Росії на головного редактора The Insider Романа Доброхотова завели кримінальну справу, оголосивши його в розшук. При цьому ФСБ провела обшуки в квартирах, де живуть його дружина з дітьми, а також батьки. Про це повідомляє адвокатка Юлія Кузнєцова.

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Шеф-редактор прокоментував дії ФСБ в ефірі телеканалу "Україна 24" і сказав про те, що переслідування з боку силовиків викликані розслідуваннями, пов'язаними з діяльністю ФСБ, які проводилися редакцією The Insider.

Доброхотов не здивований обшуками в його квартирі й у місці проживання батьків.

"Цього разу вони вже намагаються залякати мою родину, батьків, дружину з маленькими дітьми. Увірвалися о 6 ранку, забрали телефони і комп'ютери. Очевидно, це така міра залякування, яка повинна впливати не тільки на мене, а й взагалі на інших журналістів-розслідувачів. Щоб показати, мовляв, якщо ви будете займатися нашими справами, то ми будемо займатися вами", — розповів він.

Журналіст зазначив, що навіть перебуваючи за межами Росії він не впевнений у своїй безпеці, проте все ж тепер він спокійний за своє майно.

"У всякому разі, ось так запросто увійти в мою квартиру і забрати мої робочі інструменти — комп'ютер і телефон — у них тепер уже не вийде", — підсумував він.

З чого все почалося

Кримінальна справа на Доброхотова була заведена після того як 1 серпня він перетнув кордон з Україною в районі Колещатівки Воронезької області. У матеріалі йдеться про те, що "за посередництвом інших осіб" Доброхотов "таємно в пішому порядку пішов на українську територію в обхід встановлених пунктів пропуску".

Сам шеф-редактор на це відповів, що справа про незаконний перетин висмоктана з пальця.

"Я мав повне право покидати територію Росії, тож справу швидше треба порушити проти тих ФСБшників і слідчих, які вилучали мої закордонні паспорти", — прокоментував він у статті на порталі The Insider.

За його словами, в Росії він залишався до останнього, хоча йому говорили, що після його розслідувань залишатися жити в Москві це божевілля й самогубство. Але після того, як у його квартиру ввірвалися співробітники ФСБ і забрали його техніку і закордонний паспорт, він вирішив втекти з країни.

"Я не хочу поки що називати країну, в якій перебуваю, навіть не стільки з міркувань безпеки, скільки тому, що я весь час у русі", — сказав Доброхотов.

Також шеф-редактор наголосив, що заведена на нього кримінальна справа ніяк не вплине на роботу видання. Редакція The Insider працюватиме ще активніше і набиратиме нових людей. Доброхотов пообіцяв, що нові розслідування його команди будуть ще більш резонансними і потужними ніж ті, що вже були опубліковані.

[ + – ] Роман Доброхотов про кримінальну справу і нові розслідування.

Нагадаємо, що Роман Доброхотов опублікував на Фокусі кілька статей, серед яких його роздуми про взаємини Путіна і Навального, і про обмеження свободи слова в Росії.