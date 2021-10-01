Лукашенко ликвидировал последнюю правозащитную организацию в стране

Минюст Беларуси обвинил национальный Хельсинкский комитет в грубом нарушении закона — оплате работы двух наблюдателей за президентскими выборами.

В Беларуси ликвидировали последнюю зарегистрированную правозащитную организацию в стране — национальный Хельсинкский комитет. Решение принял Верховный суд, сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

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Заседание, которое состоялось 30 сентября, связано с обвинениями Министерства юстиции в адрес правозащитной организации. Хельсинкскому комитету вменяли грубое нарушение закона — оплату гонораров двум наблюдателям за "услуги по долгосрочному наблюдению за президентскими выборами 2020 года в Беларуси". Правозащитники не согласны с обвинением и утверждают, что им так и не предоставили оригиналов документов, подтверждающих позицию правительства.

Более того, в БХК не знают, о каком уголовном деле идет речь и против кого. По мнению заместителя руководителя организации Гарри Погоняйло, никаких нарушений не было. Комитет просил отложить рассмотрение дела в Верховном суде до завершения уголовного дела, из которого были взяты материалы. Однако суд принял решение о ликвидации организации.

"Это политическое решение, соответствующее текущему давлению и преследованиям, ликвидации структур гражданского общества и общему политическому контексту в стране. Но мы продолжим работать над защитой прав человека. БХК – слишком серьезный бренд, чтобы потерять его из-за такого решения, мы не можем останавливать нашу работу в то время, когда это особенно необходимо", – заявил глава организации Олег Гулак.

Массовые ликвидации неправительственных организаций по всей Беларуси происходят из середины июля. Под угрозой оказались правозащитные, благотворительные, образовательные, исследовательские и потребительские объединения. Их представителей задерживают, по месту жительства и в офисах проводят обыски, счета арестовываются.

По данным правозащитного центра "Весна", по состоянию на 9 сентября в стране ликвидировали 135 неправительственных организаций (только за три месяца).

Незадолго до этого белорусский лидер Александр Лукашенко предложил законодательно определить организации, образующие гражданское общество. По его словам, все неправительственные и некоммерческие организации в стране — это дрянь. Он отметил, что в стране есть профсоюзы, ветеранские и женские объединения, которые "составляют опору белорусского общества".