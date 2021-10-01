Лукашенко ліквідував останню правозахисну організацію в країні

Мін'юст Білорусі звинуватив національний Гельсінський комітет у грубому порушенні закону — оплаті праці двох спостерігачів за президентськими виборами.

У Білорусі ліквідували останню зареєстровану правозахисну організацію в країні — національний Гельсінський комітет. Рішення прийняв Верховний суд, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Засідання, яке відбулося 30 вересня, пов'язане зі звинуваченнями Міністерства юстиції на адресу правозахисної організації. Гельсінський комітет звинувачують у грубому порушенні закону — оплаті гонорарів двом спостерігачам за "послуги з довгострокового спостереження за президентськими виборами 2020 року в Білорусі". Правозахисники не згодні з обвинуваченням і стверджують, що їм так і не надали оригіналів документів, що підтверджують позицію уряду.

Ба більше, у БГК не знають, про яку кримінальну справу йдеться та проти кого. На думку заступника керівника організації Гаррі Погоняйло, ніяких порушень не було. Комітет просив відкласти розгляд справи у Верховному суді до завершення кримінальної справи, з якої були взяті матеріали. Однак суд прийняв рішення про ліквідацію організації.

"Це політичне рішення, відповідне поточному тиску та переслідуванню, ліквідації структур громадянського суспільства та загального політичного контексту в країні. Але ми продовжимо працювати над захистом прав людини. БГК — занадто серйозний бренд, щоб утратити його через таке рішення, ми не можемо зупиняти нашу роботу в той час, коли це особливо необхідно", — заявив глава організації Олег Гулак.

Масові ліквідації неурядових організацій по всій Білорусі відбуваються з середини липня. Під загрозою опинилися правозахисні, благодійні, освітні, дослідницькі та споживчі об'єднання. Їхніх представників затримують, за місцем проживання та в офісах проводять обшуки, рахунки арештовують.

За даними правозахисного центру "Весна", станом на 9 вересня в країні ліквідували 135 неурядових організацій (тільки за три місяці).

Незадовго до цього білоруський лідер Олександр Лукашенко запропонував законодавчо визначити організації, які утворюють громадянське суспільство. За його словами, всі неурядові та некомерційні організації в країні — це погань. Він зазначив, що в країні є профспілки, ветеранські та жіночі об'єднання, які "становлять опору білоруського суспільства".