В желудке жителя Литвы медики обнаружили килограмм гвоздей и шурупов (фото)

По словам врачей, мужчина начал глотать эти предметы после того, как отказался от алкоголя.

Врачи в литовском городе Клайпеда вытащили из желудка местного жителя, личность которого не разглашается, более 1 кг гвоздей и шурупов, некоторые были в длину до 10 см, сообщает The Guardian.

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Житель Клайпеды попал в больницу с жалобами на сильные боли в желудке. После того, как был сделан рентген, у него внутри обнаружили многочисленные куски металла.

"Операция длилась 3 часа. В результате мы удалили все, даже самые маленькие, металлические предметы из желудка пациента", — говорит хирург Шарунас Дайлиденас.

Врачи даже сделали снимок подноса, на котором видны изъятые гвозди и шурупы.

[ + – ] Поднос с удаленными металлическими предметами. Фото: The Guardian

По словам главного хирурга больницы Альгирдаса Слепавичюса, такого еще не было в их практике.

Врач рассказал, что пациент начал глотать металлические предметы в течение последнего месяца после того, как бросил употреблять алкоголь. После операции состояние "любителя гвоздей" стабильное, говорят врачи.