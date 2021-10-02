У шлунку жителя Литви медики виявили кілограм цвяхів і шурупів (фото)

За словами лікарів, чоловік почав ковтати ці предмети після того, як відмовився від алкоголю.

Лікарі в литовському місті Клайпеда витягли зі шлунка місцевого жителя, особистість якого не розголошується, більше 1 кг цвяхів і шурупів, деякі були в довжину до 10 см, повідомляє The Guardian.

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Житель Клайпеди потрапив до лікарні зі скаргами на сильні болі в шлунку. Після того, як був зроблений рентген, у нього всередині виявили численні шматки металу.

"Операція тривала 3 години. В результаті ми видалили всі, навіть найменші, металеві предмети зі шлунка пацієнта", — говорить хірург Шарунас Дайліденас.

Лікарі навіть зробили знімок підношення, на якому видно вилучені цвяхи і шурупи.

[ + – ] Піднос з віддаленими металевими предметами. Фото: The Guardian

За словами головного хірурга лікарні Альгірдаса Слепавічюса, такого ще не було в їхній практиці.

Лікар розповів, що пацієнт почав ковтати металеві предмети протягом останнього місяця після того, як кинув вживати алкоголь. Після операції стан "любителя цвяхів" стабільний, кажуть лікарі.