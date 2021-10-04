Кубинские бейсболисты сбежали во время турнира в Мексике

Кубинские спортсмены самовольно покидают расположение сборных, не желая возвращаться в страну, которая переживает экономический кризис.

По меньшей мере девять кубинских бейсболистов сбежали во время турнира в Мексике, сообщает BBC. По словам официальных лиц, это один из самых массовых побегов спортсменов из Кубы за многие годы.

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Официальные лица страны назвали "гнусными" действия игроков во время молодежного Кубка мира, как сообщают государственные СМИ. Все остальные участники команды, изначально состоявшей из 24 человек, вернутся на родину в понедельник.

История побегов кубинских спортсменов началась давно. Бейсболисты часто сбегают во время соревнований, чтобы подписать контракты с клубами профессиональной бейсбольной лиги MLB. Все из-за напряженных отношений между странами.

В заявлении Кубинского национального института спорта, на которое ссылается Associated Press, не называются имена игроков, оставшихся в Мексике. Однако бейсбольный журналист Фрэнсис Ромеро сообщает, что в Кубу решили не возвращаться 12 человек.

В 2018 году Дональд Трамп расторг соглашение, позволявшее некоторым кубинским бейсболистам подписывать контракты с клубами MLB. Так бывший президент США намеревался подтолкнуть коммунистическое правительство Кубы к реформам. Это соглашение позволяло спортсменам не скрываться и не выезжать из Кубы нелегально.

В начале года во время матча-отбора на Олимпиаду во Флориде 22-летний Сезар Прието, одна из звезд бейсбола, тоже не вернулся в расположение своей сборной.

Нередко после крупных международных соревнований на Кубу не возвращаются футболисты и балетные танцовщики.

Островное государство переживает экономический кризис, вызванный американскими санкциями и пандемией. Местному населению не хватает продовольствия и медикаментов.

Ранее "Фокус" сообщал о том, что минувшим летом в стране прошли крупнейшие за десятилетия антиправительственные протесты