Впервые за 30 лет: на Кубе начались массовые антиправительственные протесты (фото, видео)

Митингующие недовольны экономическим кризисом и борьбой властей с COVID-19. Они требуют отставки президента страны Диас-Канеля.

В воскресенье, 11 июля в Гаване, столице Кубы, и ряде других городов страны начались масштабные протестные акции. Тысячи недовольных действиями властей кубинцев впервые за 30 лет вышли на улицы скандируя "свобода" и требуя отставки президента страны Мигеля Диас-Канеля, сообщает агентство Reuters.

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Отмечается, что протесты на Кубе начались на фоне экономического кризиса и ухудшающейся ситуации с пандемией COVID-19. Участники антиправительственных акций считают, что власти страны неэффективно борются с коронавирусом и требуют от властей увеличить темпы вакцинации. 11 июля в стране был зафиксирован новый антиректорд по количеству заражений COVID-19 (6 923) и смертей (47) от него.

AFP сообщает, что среди лозунгов протестующих были и "долой диктатуру" с "мы не боимся".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель, возглавляющий Коммунистическую партию страны, обвинил в организации протестов США и призвал своих сторонников также выходить на улицы, чтобы "давать отпор протестующим".

"Пора защитить революцию. Мы не позволим никаким контрреволюционным наемникам, проданным американской империи, спровоцировать дестабилизацию", - заявил Диас-Канель.

После этого на улицах городов начали появляться люди с кубинскими флагами, которые скандировали "Фидель".

По информации Reuters, по всей столице Кубы замечали автомобили спецназа, на которые установили пулеметы. Журналисты со ссылкой на свидетелей сообщают, что местные силовики арестовали по меньшей мере два десятка участников протеста.

Примечательно, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на своем аккаунте в Twitter написал, что они поддерживают протестующих и осуждают любое насилие в отношении мирных демонстрантов.

[ + – ] США поддержали протесты на Кубе

В соцсетях есть множество фотографий и видео участников антиправительственных протестов на Кубе и сторонников действующей власти.

[ + – ] Протесты на Кубе

[ + – ] Протесты на Кубе

[ + – ] Протесты на Кубе

В соцсетях публикуют и видео задержаний и столкновений протестующих с правоохранителями.

[ + – ] Протесты на Кубе

[ + – ] Протесты на Кубе

Telegram-канал "Военный обозреватель" сообщил, что на фоне протестов на Кубе был объявлен режим чрезвычайного положения, а в Гавану ввели войска.

[ + – ] Протесты на Кубе

[ + – ] Протесты на Кубе

Утром 12 июля Telegram-канал "Милитарист" сообщил, что экс-президент Кубы Рауль Кастро покинул страну и прилетел в Венесуэлу.

Отметим, Диас-Канеля избрали главой Компартии Кубы лишь в апреле 2021 года. На этом посту он заменил Рауля Кастро, который управлял страной с 2008 года. Должность президента Диас-Канель занимает с октября 2018 года. После выборов он утвержал, что "является верным переемником идей Кастро".

Напомним, в январе сообщалось, что США вернули Кубу в список стран-спонсоров терроризма.