Уперше за 30 років: на Кубі почалися масові антиурядові протести (фото, відео)

Мітингувальники не задоволені економічною кризою і боротьбою влади з COVID-19. Вони вимагають відставки президента країни Діас-Канеля.

У неділю, 11 липня в Гавані, столиці Куби, і ряді інших міст країни почалися масштабні протестні акції. Тисячі невдоволених діями влади кубинців вперше за 30 років вийшли на вулиці, скандуючи "свобода" і вимагаючи відставки президента країни Мігеля Діас-Канеля, повідомляє агентство Reuters.

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Зазначається, що протести на Кубі почалися на фоні економічної кризи і погіршення ситуації з пандемією COVID-19. Учасники антиурядових акцій вважають, що влада країни неефективно бореться з коронавірусом, і вимагають від влади збільшити темпи вакцинації. 11 липня в країні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю заражень COVID-19 (6 923) та смертей (47) від нього.

AFP повідомляє, що серед гасел протестувальників були і "геть диктатуру" з "ми не боїмося".

Президент Куби Мігель Діас-Канель, який очолює Комуністичну партію країни, звинуватив в організації протестів США і закликав своїх прихильників також виходити на вулиці, щоб "давати відсіч учасникам протесту".

"Пора захистити революцію. Ми не дозволимо ніяким контрреволюційним найманцям, проданим американській імперії, спровокувати дестабілізацію", — заявив Діас-Канель.

Після цього на вулицях міст почали зʼявлятися люди з кубинськими прапорами, які скандували "Фідель".

За інформацією Reuters, по всій столиці Куби помічали автомобілі спецназу, на які встановили кулемети. Журналісти з посиланням на свідків повідомляють, що місцеві силовики заарештували щонайменше два десятки учасників протесту.

Примітно, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на своєму акаунті у Twitter написав, що вони підтримують протестувальників і засуджують будь-яке насильство щодо мирних демонстрантів.

[ + – ] США підтримали протести на Кубі

У соцмережах є безліч фотографій і відео учасників антиурядових протестів на Кубі і прихильників чинної влади.

[ + – ] Протести на Кубі

[ + – ] Протести на Кубі

[ + – ] Протести на Кубі

У соцмережах публікують і відео затримань і зіткнень протестувальників з правоохоронцями.

[ + – ] Протести на Кубі

[ + – ] Протести на Кубі

Telegram-канал "Військовий оглядач" повідомив, що на фоні протестів на Кубі був оголошений режим надзвичайного стану, а в Гавану ввели війська.

[ + – ] Протести на Кубі

[ + – ] Протести на Кубі

Уранці 12 липня Telegram-канал "Мілітарист" повідомив, що експрезидент Куби Рауль Кастро покинув країну і прилетів до Венесуели.

Зазначимо, Діаса-Канеля обрали головою Компартії Куби лише у квітні 2021 року. На цій посаді він замінив Рауля Кастро, який керував країною з 2008 року. Посаду президента Діас-Канель займає з жовтня 2018 року. Після виборів він стверджував, що "є вірним спадкоємцем ідей Кастро".

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що США повернули Кубу в список країн-спонсорів тероризму.