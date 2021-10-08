Китайцы придумали устройство для борьбы с громкой музыкой танцующих бабушек (видео)

С помощью инфракрасного пульта можно бороться с громкой музыкой тацующих бабушек, не вступая с ними в открытый конфликт.

В китайских городах местные жители противостоят громкой музыке, под которую женщины среднего и преклонного возраста танцуют, собираясь в парках и на стадионах. Находчивые граждане придумали, как удаленно отключать музыку с помощью инфракрасных пультов. Об этом сообщает Тhe Guardian.

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[ + – ] Китайсике бабушки танцуют под громкую музыку

Издание пишет, что в общественных парках и скверах Китая рано утром и поздним вечером собираются женщины преклонного возраста, которые переживают "Культурную революцию". Они устраивают совместные танцы под громкую музыку, однако это нравится далеко не всем.

Жители, не разделяющие эстетических вкусов своих пожилых сограждан, начали жаловаться на нарушения спокойствия в жилых районах, где плотность населения довольно большая. Молодой предприниматель Хан Лей придумал дистанционное устройство, которое способное отключать колонки с расстояния 50 метров. С помощью пульта можно бороться с громкой музыкой, не вступая в открытый конфликт с танцовщицами и не привлекать внимание окружающих.

"Внизу наконец-то тихо. Два дня бабушки думали, что их колонка не работает. Отличное изобретение, с этим инструментом я теперь буду главным в районе…Это не просто обычный товар, это социальная справедливость!", — цитирует издание отзывы клиентов одной из китайских торговых площадок.

Устройство стоимостью от 15 до 40 долларов США напоминает универсальный пульт дистанционного управления, способное выключить большинство динамиков. 20 тысяч таких пультов уже продано и поступило на "вооружение" недовольных китайцев.

Проблемы с современной китайской кадрилью

Издание сообщает, что в Китае в подобных танцах участвует около 100 миллионов бабушек. Истоки танцевальной традиции китайской кадрили (танцы на площади) находятся в глубокой древности, но в современной истории этот танец обрел "второе дыхание" в 60-х годах прошлого века, когда Китай переживал "Культурную революцию". Танцоры танцуют под разную музыку, в основном китайских популярных исполнителей, как современных, так и народных. В 2015 году китайское правительство отреагировало на жалобы со стороны граждан, которые были недовольны уровнем громкости музыки, прописав набор стандартных процедур для всех танцоров, а для нарушителей установило штраф в 500 юаней ($76).

Проблема еще состоит в том, что группы бабушек довольно свободно себя ведут. Так известны случаи, когда они заходили на футбольное поле и останавливали игру, чтобы потанцевать. Но некоторые китайцы считают, что эта проблема связана с проблемой разности поколений.

"Многие пожилые люди считают, что весь Китай построен их поколением. Они имеют в обществе особый статус. Но большинство из них — порождение эпохи Красной гвардии, они не уважают ни общество, ни окружающую среду. Вы знаете золотое правило китайской политики: большее количество людей имеет значение. Все основано на поддержании общества", — сказал молодой китайский житель из Гуйяна.

Напомним, что во всех школах Китая танцы стали обязательным предметом. Согласно распоряжению Министерства образования Китая,на занятиях преподаются семь видов танца в зависимости от физических и психологических характеристик учеников различного возраста.