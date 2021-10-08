Китайці вигадали пристрій для боротьби з гучною музикою бабусь, які танцюють (відео)

За допомогою інфрачервоного пульта можна боротися з гучною музикою бабусь, котрі танцюють, не вступаючи з ними у відкритий конфлікт.

У китайських містах місцеві жителі протистоять гучній музиці, під яку жінки середнього та похилого віку танцюють, збираючись в парках і на стадіонах. Винахідливі громадяни вигадали, як віддалено відключати музику за допомогою інфрачервоних пультів. Про це повідомляє Тhe Guardian.

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[ + – ] Китайські бабусі танцюють під гучну музику

Видання пише, що в громадських парках і скверах Китаю рано-вранці та пізно ввечері збираються жінки похилого віку, які переживають "Культурну революцію". Вони влаштовують спільні танці під гучну музику, проте це подобається далеко не всім.

Жителі, які не поділяють естетичних смаків своїх літніх співгромадян, почали скаржитися на порушення спокою в житлових районах, де щільність населення досить велика. Молодий підприємець Хан Лей вигадав дистанційний пристрій, який здатний відключати колонки з відстані 50 метрів. За допомогою пульта можна боротися з гучною музикою, не вступаючи у відкритий конфлікт із танцівницями і не привертати увагу навколишніх.

"Внизу нарешті тихо. Два дні бабусі думали, що їхня колонка не працює. Відмінний винахід, з цим інструментом я тепер буду головним у районі... Це не просто звичайний товар, це соціальна справедливість!" — цитує видання відгуки клієнтів одного з китайських торгових майданчиків.

Пристрій вартістю від 15 до 40 доларів США нагадує універсальний пульт дистанційного керування, здатний вимкнути більшість динаміків. 20 тисяч таких пультів вже продані та надійшли на "озброєння" незадоволених китайців.

Проблеми із сучасною китайською кадрилью

Видання повідомляє, що в Китаї в подібних танцях бере участь майже 100 мільйонів бабусь. Витоки танцювальної традиції китайської кадрилі (танці на площі) знаходяться в глибокій старовині, але в сучасній історії цей танець знайшов "друге дихання" в 60-х роках минулого століття, коли Китай переживав "Культурну революцію". Танцюристи танцюють під різну музику, здебільшого китайських популярних виконавців, як сучасних, так і народних. У 2015 році китайський уряд відреагував на скарги з боку громадян, які були незадоволені рівнем гучності музики, прописавши набір стандартних процедур для всіх танцюристів, а для порушників встановив штраф 500 юанів ($76).

Проблема ще полягає в тому, що групи бабусь досить вільно поводяться. Так відомі випадки, коли вони заходили на футбольне поле і зупиняли гру, щоб потанцювати. Деякі китайці вважають, що ця проблема пов'язана з проблемою різниці поколінь.

"Більшість літніх людей вважають, що весь Китай побудований їхнім поколінням. Вони мають в суспільстві особливий статус. Але більшість з них — породження епохи Червоної гвардії, вони не поважають ні суспільство, ні навколишнє середовище. Ви знаєте золоте правило китайської політики: більша кількість людей має значення. Усе засноване на підтримці суспільства", — сказав молодий китайський житель з Гуйяна.

Нагадаємо, що у всіх школах Китаю танці стали обов'язковим предметом. Згідно з розпорядженням Міністерства освіти Китаю, на заняттях викладаються сім видів танцю залежно від фізичних і психологічних характеристик учнів різного віку.