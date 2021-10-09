Polexit: Судебная реформа толкает Польшу к выходу из ЕС

В Евросоюзе считают, что Польша отвергла принцип верховенства права ЕС над национальным законодательством.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и его судебная реформа серьезно обострили отношения с Брюсселем. Некоторые эксперты считают, что Польша движется к выходу из ЕС – Polexit. Об этом сообщает BBC.

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В пятницу, 8 октября, министры иностранных дел Франции и Германии раскритиковали Польшу и заявили, что членство в ЕС зависит от "полного и безоговорочного соблюдения общих ценностей и правил". Также министры добавили, что "это не просто моральное обязательство, а также и юридическое".

Представитель Франции добавил, что на данный момент выход Польши из ЕС представляет собой "риск де-факто".

Несколько дней назад, 7 октября, Конституционный трибунал Польши решил, что ключевые статьи одного из основных договоров ЕС несовместимы с польским законодательством. Таким образом Польша отвергла принцип верховенства права ЕС над национальным законодательством в судебной сфере.

"На практике принятое постановление является своеобразным правовым Polexit, потому как углубляет проблему судебного сотрудничества между польскими и европейскими судами, в частности, взаимного признания судебных решений", – говорит научный сотрудник Центра Бингхэма по вопросам верховенства права Патрик Ваховец.

"Я думаю, что они пытаются защитить свою реформу судебной системы", – добавил эксперт.

Самую большую критику вызывает предложение правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) увольнять судей с должности, если те прибегнут к "политическим действиям". Речь идет о случаях, в которых судья высказывает сомнения в законности назначения судей, номинированных Национальным советом юстиции, его могут оштрафовать или даже уволить.

Такая инициатива появилась после того, как некоторые польские судьи начали жаловаться на преследование и угрозы увольнения за несогласие с решениями правящей партии, которая пришла к власти в Польше в 2015 году.

Европейская комиссия утверждает, что реформа подорвала независимость судебной системы и открыла судя для политического вмешательства.

Конституционный суд стал первой целью реформы, где сейчас преобладают судьи, симпатизирующие партии "Право и справедливость". По данным Европейского суда по правам человека, один из этих судей был назначен незаконно.

Дональд Туск, бывший президент Европейского совета, а сейчас глава оппозиции в Польше, призвал поляков выйти на протест в воскресенье, 10 октября.

"Операция, запланированная Ярославом Качиньским по выходу Польши из ЕС, началась полным ходом. Если мы будем бездействовать, он не остановится", – заявил польский оппозиционер.

ВВС пишет, что возможно, партия готовит почву для возможного выхода из ЕС, когда Польше придется внести в бюджет ЕС больше, чем она получит.

Отмечается, что Европейская комиссия пока не утвердила польский план восстановления после пандемии на 57 млрд евро, которые необходимы для финансирования законопроекта о налогах под названием "Польская сделка".