Polexit: Судова реформа штовхає Польщу до виходу з ЄС

В Євросоюзі говорять, що Польща відкинула принцип верховенства права ЄС над національним законодавством.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій і його судова реформа серйозно загострили відносини з Брюсселем. Деякі експерти вважають, що Польща рухається до виходу з ЄС — Polexit. Про це повідомляє BBC.

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У п'ятницю, 8 жовтня, міністри закордонних справ Франції та Німеччини розкритикували Польщу і заявили, що членство в ЄС залежить від "повного і беззастережного дотримання спільних цінностей і правил". Також міністри додали, що "це не просто моральне зобов'язання, а також і юридичне".

Представник Франції додав, що на даний момент вихід Польщі з ЄС є "ризик де-факто".

Кілька днів тому, 7 жовтня, Конституційний суд Польщі вирішив, що ключові статті одного з основних договорів ЄС несумісні з польським законодавством. Таким чином Польща відкинула принцип верховенства права ЄС над національним законодавством у судовій сфері.

"На практиці прийнята постанова є своєрідним правовим Polexit, тому як поглиблює проблему судової співпраці між польськими та європейськими судами, зокрема, взаємного визнання судових рішень", — говорить науковий співробітник Центру Бінгхем з питань верховенства права Патрік Ваховец.

"Я думаю, що вони намагаються захистити свою реформу судової системи", — додав експерт.

Найбільшу критику викликає пропозиція правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС) звільняти суддів з посади, якщо ті вдадуться до "політичних дій". Йдеться про випадки, в яких суддя висловлює сумніви в законності призначення суддів, номінованих Національною радою юстиції, його можуть оштрафувати або навіть звільнити.

Така ініціатива з'явилася після того, як деякі польські судді почали скаржитися на переслідування і погрози звільнення за незгоду з рішеннями правлячої партії, яка прийшла до влади в Польщі в 2015 році.

Європейська комісія стверджує, що реформа підірвала незалежність судової системи і відкрила суди для політичного втручання.

Конституційний суд став першою стратегічною метою реформи, де зараз переважають судді, які симпатизують партії "Право і справедливість". За даними Європейського суду з прав людини, одного з цих суддів було призначено незаконно.

Дональд Туск, колишній президент Європейської ради, а зараз глава опозиції в Польщі, закликав поляків вийти на протест у неділю, 10 жовтня.

"Операція, запланована Ярославом Качинським щодо виходу Польщі з ЄС, почалася повним ходом. Якщо ми будемо діяти, він не зупиниться", — заявив польський опозиціонер.

ВВС пише, що можливо, партія готує грунт для можливого виходу з ЄС, коли Польщі доведеться внести в бюджет ЄС більше, ніж вона отримає.

Відзначається, що Європейська комісія поки не затвердила польський план відновлення після пандемії на 57 млрд євро, які необхідні для фінансування законопроекту про податки під назвою "Польська угода".