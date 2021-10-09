Оппозиция побеждает правящее движение на парламентских выборах в Чехии

Победить в выборах политсиле действующего премьер-министра Чехии мог помешать скандал, связанный с публикацией данных о его офшорах из Pandora Papers.

Коалиция "Вместе", состоящая из трех оппозиционных либеральных партий, вышла вперед в ходе подсчета голосов на парламентских выборах в Чехии. После подсчета данных с 99% избирательных участков у нее 27,45% голосов. Лидировавшее до этого правящее центристское движение ANO с 27,43% опустилось на второе место.

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На третьем месте идет еще одна либеральная коалиция, объединяющая Пиратскую партию и движение "Старосты и независимые", у них 15,4%. Четвертое место занимает движение евроскептиков "Свобода и прямая демократия", у него 9,7%.

В случае соглашения о создании нового правительства, либералы из обеих коалиций будут обладать большинством в парламенте, имея 109 из 200 мандатов.

Лидеры коалиций объявили, что переговоры о союзе начнутся в "самые ближайшие часы".

Отметим, что экзитпол, проведенный агентствами STEM/MARK и STEM для ТВ-канала CNN Prima News, показал победу с небольшим преимуществом движения ANO премьера Чехии Андрея Бабиша. Ему обещали 27,75% голосов, а коалици "Вместе" – 26,44%.

Выборы в Палату депутатов Чехии проходили 8 и 9 октября. Явка на выборах составила около 60%.

Согласно опросам, в предвыборном рейтинге 22 партий и движений лидировало популистское движение АNО ("Акция недовольных граждан") и его руководитель, 67-летний премьер-министр Чехии миллиардер Андрей Бабиш. По прогнозам, оно могло получить от 22% до 32,4% голосов.

Однако наблюдатели не исключали, что на результаты АNО могут отрицательно повлиять скандалы, связанные с самим Бабишем. Последний из них разразился всего за несколько дней до выборов и был вызван публикацией материалов "офшорного" журналистского расследования Pandora Papers ("Досье Пандоры").

Ранее Фокус писал, что министр труда Чехии Яна Малачова, будучи уверенной, что микрофон выключен, заявила в интервью на телевидении, что премьер-министр Андрей Бабиш превратил страну в "бордель", и назвала его "дебилом".