Опозиція перемагає правлячий рух на парламентських виборах в Чехії

Перемогти у виборах політсилі чинного прем'єр-міністра Чехії міг перешкодити скандал, пов'язаний з публікацією даних про його офшори з Pandora Papers.

Коаліція "Разом", що складається з трьох опозиційних ліберальних партій, вийшла вперед в ході підрахунку голосів на парламентських виборах в Чехії. Після підрахунку даних з 99% виборчих дільниць, у неї 27,45% голосів. Правлячий центристський рух ANO з 27,43% опустився на друге місце.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На третьому місці йде ще одна ліберальна коаліція, яка об'єднує Піратську партію і рух "Старости і незалежні", у них 15,4%. Четверте місце займає рух євроскептиків "Свобода і пряма демократія", у нього 9,7%.

У разі угоди про створення нового уряду, ліберали з обох коаліцій будуть мати більшість в парламенті, маючи 109 з 200 мандатів.

Лідери коаліцій оголосили, що переговори про союз почнуться в "найближчі години".

Відзначимо, що екзитпол, проведений в агентствами STEM/MARK і STEM для ТВ-каналу CNN Prima News, показав перемогу з невеликою перевагою руху ANO прем'єра Чехії Андрія Бабіша. Йому обіцяли 27,75% голосів, а коаліції "Разом" — 26,44%.

Вибори до Палати депутатів Чехії проходили 8 і 9 жовтня. Явка на виборах склала близько 60%.

Згідно з опитуваннями, в передвиборчому рейтингу 22 партій і рухів лідирував популістський рух АNО ("Акція незадоволених громадян") і його керівник, 67-річний прем'єр-міністр Чехії мільярдер Андрій Бабіш. За прогнозами, він мог отримати від 22% до 32,4% голосів.

Однак спостерігачі не виключали, що на результати АNО можуть негативно вплинути скандали, пов'язані з самим Бабішем. Останній з них вибухнув всього за кілька днів до виборів і був викликаний публікацією матеріалів "офшорного" журналістського розслідування Pandora Papers ("Досьє Пандори").

Раніше Фокус писав, що міністр праці Чехії Яна Малачова, будучи впевненою, що мікрофон вимкнений, заявила в інтерв'ю на телебаченні, що прем'єр-міністр Андрій Бабіш перетворив країну в "бордель", і назвала його "дебілом".