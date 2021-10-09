Канцлер Австрии подал в отставку из-за обвинений в коррупции

Главу правительства обвиняют в использовании государственных денег для обеспечения "положительного освещения" в СМИ.

Канцлер Австрии 35-летний Себастьян Курц заявил в субботу, 9 октября, что уходит в отставку после того, как в отношении него было начато расследование по подозрению в коррупционных правонарушениях. Но он планирует остаться лидером своей партии и главой ее фракции в парламенте, сообщило Reuters.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Курц отрицает, что совершал правонарушения. Ранее он говорил, что готов продолжать руководить правительством вместе со своим партнером по коалиции – "зелеными". Но те заявили, что расследование делает Курца "непригодным для работы канцлером" и призвали его партию назвать преемника, который "безупречен".

"Зеленые" накануне начали переговоры с тремя оппозиционными партиями Австрии, которые требовали отставки Курца и планируют подать вотум недоверия правительству на специальной сессии парламента во вторник, 12 октября.

"Я хочу уступить дорогу, чтобы выйти из тупика, предотвратить хаос и обеспечить стабильность", – сказал Курц в заявлении для СМИ.

По его словам, как лидер партии он предлагал министру иностранных дел Александру Шалленбергу сменить его на посту канцлера.

"Зеленые" еще не сказали, примут ли они Шалленберга.

Ранее сообщалось, что 6 октября прокуратура провела обыски в нескольких местах, связанных с правящей партией OeVP, и объявила, что Курц и еще девять человек находятся под следствием из-за обвинений в том, что государственные деньги были использованы в коррупционной сделке "для обеспечения положительного освещения в СМИ".

Курц заявил, что не совершал правонарушений, а несколько текстовых сообщений, которые ему ставят в вину, были написаны "в горячий момент". Об этом пишет Al Jazeera.

"Я просто человек с эмоциями и ошибками", – сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что в мае 2019 года правительству Курца был вынесен вотум недоверия Нижней палатой парламента. Причиной стала видеозапись, на которой уже бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общался с россиянкой, предлагавшей деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги. Эта видеозапись спровоцировала правительственный кризис в стране.