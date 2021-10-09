Канцлер Австрії подав у відставку через звинувачення в корупції

Главу уряду звинувачують у використанні державних грошей для забезпечення "позитивного висвітлення" в ЗМІ.

Канцлер Австрії 35-річний Себастьян Курц заявив в суботу, 9 жовтня, що йде у відставку після того, як проти нього було розпочато розслідування за підозрою в корупційних правопорушеннях. Але він планує залишитися лідером своєї партії і головою її фракції в парламенті, повідомило Reuters.

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Курц заперечує, що здійснював правопорушення. Раніше він говорив, що готовий продовжувати керувати урядом разом зі своїм партнером по коаліції — "зеленими". Але ті заявили, що розслідування робить Курца "непридатним для роботи канцлером" і закликали його партію назвати наступника, який "бездоганний".

"Зелені" напередодні почали переговори з трьома опозиційними партіями Австрії, які вимагали відставки Курца і планують подати вотум недовіри уряду на спеціальній сесії парламенту у вівторок, 12 жовтня.

"Я хочу дати дорогу, щоб вийти з глухого кута, запобігти хаос і забезпечити стабільність", — сказав Курц в заяві для ЗМІ.

За його словами, як лідер партії він пропонував міністру закордонних справ Олександру Шалленбергу змінити його на посаді канцлера.

"Зелені" ще не сказали, чи приймуть вони Шалленберга.

Раніше повідомлялося, що 6 жовтня прокуратура провела обшуки в декількох місцях, пов'язаних з правлячою партією OeVP, і оголосила, що Курц і ще дев'ять осіб перебувають під слідством через звинувачення в тому, що державні гроші були використані в корупційній угоді "для забезпечення позитивного освітлення в ЗМІ".

Курц заявив, що не скоював правопорушень, а кілька текстових повідомлень, які йому ставлять до провини, були написані "в гарячий момент". Про це пише Al Jazeera.

"Я просто людина з емоціями і помилками", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що в травні 2019 року уряду Курца був винесений вотум недовіри Нижньою палатою парламенту. Причиною став відеозапис, на якому вже колишній віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе спілкувався з росіянкою, яка пропонувала гроші і підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги. Цей відеозапис спровокував урядову кризу в країні.