Последняя в этом году. В Стокгольме вручили Нобелевскую премию 2021 года по экономике
Премию Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля получили трое ученых.
Нобелевскую премию по экономике 2021 года получили экономисты Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс, сообщает Reuters
Нобелевскую премию по экономике, официальное название которой звучит как Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, является последней из Нобелевских премий этого года, и ее победители разделили сумму в 1,14 миллиона долларов.
Канадский экономист Дэвид Кард получил 50% премии за свой эмпирический вклад в экономику труда. Американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс получили по 25% премии за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей.
Нобелевская премия по экономике была учреждена в 1969 году Банком Швеции в честь 300-летия финансового учреждения. Финансовую сторону премии также обеспечивает центральный банк Швеции. До этого ее уже получили 86 ученых-экономистов.
Саму Нобелевскую премию по экономике некоторые эксперты критикуют в связи с тем, что она не была учреждена самим Нобелем. По словам потомка Альфреда Нобеля, шведского адвоката Петера Нобеля "ни один из членов семьи Нобель никогда не намеревался учредить премию по экономике". Петер Нобель заявил, что нет свидетельств того, чтобы Альфред Нобель хотел учреждения премии в данной области науки.
"Это премия Банка Швеции, а не Нобелевская премия. Это просто пиар-ход ученых-экономистов", — говорит Петер Нобель.