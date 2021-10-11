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Світ Нобелівська премія 2021

Остання в цьому році. У Стокгольмі вручили Нобелівську премію 2021 року за економіку

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Девід Кард, Джошуа Ангріст, Гвідо Імбенс, Нобелівська премія з економіки 2021
Девід Кард, Джошуа Ангріст і Гвідо Імбенс — лауреати Нобелівської премії з економіки 2021 року

Премію Шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля отримали троє вчених.

Нобелівську премію з економіки 2021 року одержали економісти Девід Кард, Джошуа Ангріст і Гвідо Імбенс, повідомляє Reuters.

Нобелівську премію з економіки, офіційна назва якої звучить як Премія Шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля, є останньою з Нобелівських премій цього року, і її переможці розділили суму 1,14 мільйонів доларів.

Девід Кард, Нобелівська премія з економіки 2021
Девід Кард — лауреат Нобелівської премії з економіки 2021.
Фото: wikipedia

Канадський економіст Девід Кард отримав 50% премії за свій емпіричний внесок в економіку праці. Американці Джошуа Ангріст і Гвідо Імбенс отримали по 25% премії за методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків.

Джошуа Ангріст, Нобелівська премія з економіки 2021
Джошуа Ангріст — лауреат Нобелівської премії з економіки 2021.
Фото: wikipedia

Нобелівська премія з економіки була заснована в 1969 році Банком Швеції на честь 300-річчя фінансової установи. Фінансову сторону премії також забезпечує центральний банк Швеції. До цього її вже отримали 86 учених-економістів.

Гвідо Імбенс, Нобелівська премія з економіки 2021
Гвідо Імбенс — лауреат Нобелівської премії з економіки 2021.
Фото: wikipedia

Саму Нобелівську премію з економіки деякі експерти критикують у зв'язку з тим, що вона не була заснована самим Нобелем. За словами нащадка Альфреда Нобеля, шведського адвоката Петера Нобеля "жоден із членів сім'ї Нобель ніколи не мав наміру заснувати премію з економіки". Петер Нобель заявив, що немає свідчень того, щоб Альфред Нобель хотів заснування премії в цій галузі науки.

"Це премія Банку Швеції, а не Нобелівська премія. Це просто піар-хід учених-економістів", — говорить Петер Нобель.