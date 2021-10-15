75-летнего Билла Клинтона госпитализировали в США (фото)

42-президент Соединенных Штатов попал в отделение интенсивной терапии из-за инфекции, которая не связана с COVID-19

75-летний Билл Клинтон идет на поправку после лечения в больнице Калифорнии. Об этом CNN рассказали лечащие врачи 42-го президента Соединенных Штатов.

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Политик был госпитализирован в медицинский центр при Калифорнийском университете во вторник, 12 октября, в связи с инфекцией, которая не связана с COVID-19.

По словам лечащих врачей, Билл Клинтон почувствовал усталость, а после госпитализации у него была диагностирована инфекция кровеносной системы, которая, по мнению специалистов, началась из-за воспаления мочевыводящих путей.

42-го президента США после госпитализации поместили в отделение интенсивной терапии, где ему внутривенно вводили антибиотики и жидкости.

"Он идет на поправку, находится в хорошем расположении духа и невероятно благодарен врачам, медсестрам и персоналу, обеспечивающим ему отличный уход. Он на ногах, шутит и очаровывает персонал больницы", — сообщил пресс-секретарь Билла Клинтона в своем Twitter.

42-й президент США был помещен в реанимацию по соображениям конфиденциальности и безопасности, а не потому, что он нуждался в интенсивной терапии, добавили лечащие врачи Билла Клинтона.

Американский политик остается в больнице под наблюдением врачей.

"После двух дней лечения уровень лейкоцитов в крови снижается, и он хорошо реагирует на антибиотики. Мы надеемся, что он скоро отправится домой", — говорится в заявлении лечащих врачей Билла Клинтона, которое опубликовал пресс-секретарь бывшего президента США.

[ + – ] Билл Клинтон был госпитализирован в больницу из-за инфекции

Ранее Фокус сообщал, что Биллу Клинтону отправили по почте самодельную бомбу. Взрывное устройство смог обнаружить специалист, который проверяет почту 42-го президента США. Похожее устройство также отправили в Вашингтон на имя другого Барака Обамы, однако бомбу перехватила Секретная служба США.

Также Фокус рассказывал, что Билл Клинтон отказался извиняться перед Моникой Левински. 42-й президент считает, что 20 лет назад журналисты сознательно пренебрегали фактами, в то время как он сам правильно старался не допустить своей отставки после скандала в СМИ.