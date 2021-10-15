75-річного Білла Клінтона госпіталізували в США (фото)

42-президент Сполучених Штатів потрапив у відділення інтенсивної терапії через інфекцію, яка не пов'язана з COVID-19

75-річний Білл Клінтон йде на поправку після лікування в лікарні Каліфорнії. Про це CNN розповіли лікарі 42-го президента Сполучених Штатів.

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Політик був госпіталізований в медичний центр при Каліфорнійському університеті у вівторок, 12 жовтня, через інфекцією, яка не пов'язана з COVID-19.

За словами лікарів, Білл Клінтон відчув втому, а після госпіталізації у нього була діагностована інфекція кровоносної системи, яка, на думку фахівців, почалася через запалення сечовивідних шляхів.

42-го президента США після госпіталізації помістили у відділення інтенсивної терапії, де йому внутрішньовенно вводили антибіотики і рідини.

"Він йде на поправку, знаходиться в хорошому настрої і неймовірно вдячний лікарям, медсестрам та персоналу, що забезпечує йому відмінний догляд. Він на ногах, жартує і зачаровує персонал лікарні", — повідомив прес-секретар Білла Клінтона в своєму Twitter.

42-й президент США був поміщений в реанімацію з міркувань конфіденційності та безпеки, а не тому, що він потребував інтенсивної терапії, додали лікарі Білла Клінтона.

Американський політик залишається в лікарні під наглядом лікарів.

"Після двох днів лікування рівень лейкоцитів у крові знижується, і він добре реагує на антибіотики. Ми сподіваємося, що він скоро відправиться додому", — йдеться в заяві лікарів Білла Клінтона, яке опублікував прес-секретар колишнього президента США.

[ + – ] Білл Клінтон був госпіталізований в лікарню через інфекцію

Раніше Фокус повідомляв, що Біллу Клінтону відправили поштою саморобну бомбу. Вибуховий пристрій зміг виявити фахівець, який перевіряє пошту 42-го президента США. Схожий пристрій також відправили до Вашингтона на ім'я іншого Барака Обами, проте бомбу перехопила Секретна служба США.

Також Фокус розповідав, що Білл Клінтон відмовився вибачатися перед Монікою Левінські. 42-й президент вважає, що 20 років тому журналісти свідомо нехтували фактами, в той час як він сам правильно намагався не допустити своєї відставки після скандалу в ЗМІ.