Как сообщается, бунт начался после массовых обысков и конфликта "с участием двух заключенных, в котором принимали участие сотрудники колонии". Для его подавления были привлечены силы полиции и Росгвардии, включая бронемашины, и подразделения 58-й армии.

В день начала бунта на горячую линию по борьбе с пытками в местах лишения свободы поступило сообщение о нарушении прав заключенных в ИК-1 Владикавказа. На место также приехали близкие арестантов. Российские СМИ уточняют, что горячая линия начала работать только вчера, и, по всей видимости, была создана в ответ на расследование Gulagu.net, разоблачившее систематический характер пыток в российских тюрьмах и причастность к их организации руководителей Федеральной службы исполнения наказаний.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщает российский телеграм-канал База, протестующие подожгли бараки строгих условий содержания (СУС) и разбили камеры наблюдения. Количество участников бунта точно неизвестно, по данным Базы, их "почти 600", по официальной информации, которую передает ТАСС — около 200. Несмотря на это, российские силовики все еще не смогли начать штурм и ждут подкрепления.

Отличается и другая информация. По данным ТАСС, пострадавших в колонии нет, ситуация находится под контролем, а бунт начался не в бараках СУС, а в промзоне. В то же время телеграм-канал "Новости Владикавказа" сообщает о пострадавших.

Этот же источник сообщает, что бунт начался из-за избиения заключенного, который вскрыл вены в знак протеста против условий содержания в колонии. Его требования поддержали заключенные штрафного изолятора.

При этом родственники заключенных заявили, что избиения осужденных — обычная практика в этой колонии.

Телеграм-канал Mash Gor также опубликовал фотографии заключенных, которые, по их словам, нанесли себе порезы, чтобы прекратить избиение.

[ + – ] Следы побоев [ + – ] Следы побоев [ + – ] Порезы, нанесенные себе заключенными [ + – ] Порезы, нанесенные себе заключенными [ + – ] Следы побоев

Собравшиеся у колонии родственники заключенных вступили в стычку с оцеплением.

СМИ сообщают, что с осужденными встретился уполномоченный по права человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, которому бунтовщики пожаловались на условия содержания и качество медицинской помощи. При этом омбудсмен заявил, что штурм — крайняя мера, о которой речи пока не идет.

Тем не менее ночью к колонии перебросили подразделения 58-й армии, расквартированной неподалеку.

А ранним спецназ взял колонию штурмом. Как сообщает местное телевидение со ссылкой на источник, никаких договоренностей, о которых ранее заявлял уполномоченный по правам человека, достигнуто не было.

Пр факту массовых беспорядков возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в бунте приняли участие не менее 200 человек, которые сопровождали свои действия уничтожением имущества.

"Пострадавших нет", — сообщил источник местного телевидение в силовых структурах.