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600 заключенных подняли бунт во Владикавказе, силовики штурмовали бараки (видео)

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Как сообщается, бунт начался после массовых обысков и конфликта "с участием двух заключенных, в котором принимали участие сотрудники колонии". Для его подавления были привлечены силы полиции и Росгвардии, включая бронемашины, и подразделения 58-й армии.

В день начала бунта на горячую линию по борьбе с пытками в местах лишения свободы поступило сообщение о нарушении прав заключенных в ИК-1 Владикавказа. На место также приехали близкие арестантов. Российские СМИ уточняют, что горячая линия начала работать только вчера, и, по всей видимости, была создана в ответ на расследование Gulagu.net, разоблачившее систематический характер пыток в российских тюрьмах и причастность к их организации руководителей Федеральной службы исполнения наказаний.

Как сообщает российский телеграм-канал База, протестующие подожгли бараки строгих условий содержания (СУС) и разбили камеры наблюдения. Количество участников бунта точно неизвестно, по данным Базы, их "почти 600", по официальной информации, которую передает ТАСС — около 200. Несмотря на это, российские силовики все еще не смогли начать штурм и ждут подкрепления.

Отличается и другая информация. По данным ТАСС, пострадавших в колонии нет, ситуация находится под контролем, а бунт начался не в бараках СУС, а в промзоне. В то же время телеграм-канал "Новости Владикавказа" сообщает о пострадавших.

Этот же источник сообщает, что бунт начался из-за избиения заключенного, который вскрыл вены в знак протеста против условий содержания в колонии. Его требования поддержали заключенные штрафного изолятора.

При этом родственники заключенных заявили, что избиения осужденных — обычная практика в этой колонии.

Телеграм-канал Mash Gor также опубликовал фотографии заключенных, которые, по их словам, нанесли себе порезы, чтобы прекратить избиение.

Следы побоев
Следы побоев
Следы побоев
Следы побоев
Порезы, нанесенные себе заключенными
Порезы, нанесенные себе заключенными
Порезы, нанесенные себе заключенными
Порезы, нанесенные себе заключенными
Следы побоев
Следы побоев
Следы побоев
Следы побоев
Порезы, нанесенные себе заключенными
Порезы, нанесенные себе заключенными
Следы побоев

Собравшиеся у колонии родственники заключенных вступили в стычку с оцеплением.

СМИ сообщают, что с осужденными встретился уполномоченный по права человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, которому бунтовщики пожаловались на условия содержания и качество медицинской помощи. При этом омбудсмен заявил, что штурм — крайняя мера, о которой речи пока не идет.

Тем не менее ночью к колонии перебросили подразделения 58-й армии, расквартированной неподалеку.

А ранним спецназ взял колонию штурмом. Как сообщает местное телевидение со ссылкой на источник, никаких договоренностей, о которых ранее заявлял уполномоченный по правам человека, достигнуто не было.

Пр факту массовых беспорядков возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в бунте приняли участие не менее 200 человек, которые сопровождали свои действия уничтожением имущества.

"Пострадавших нет", — сообщил источник местного телевидение в силовых структурах.