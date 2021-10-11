Опубликовано интервью с информатором, который передал секретные записи пыток в тюрьмах РФ

Записи предоставил гражданин Беларуси, который отбывал тюремный срок в Саратовской области и отвечал за работу камер наблюдения в больнице, где и была снята основная часть резонансных видео.

Основатель сайта Gulagu.net, который ведет правозащитную деятельность, выложил запись интервью с программистом, передавшим записи пыток в российских тюрьмах. Об этом сообщает Медуза.

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Координатор проекта Владимир Осечкин объяснил, что этот человек является гражданином Беларуси, 6 лет назад он отбывал тюремный срок по обвинению, связанному с наркотиками. (По словам же самого программиста, он не занимался сбытом запрещенных веществ, в чем его обвиняли.) Срок он отбывал в Саратовской области, отвечал за работу камер наблюдения в больнице. Именно там сотрудники ФСИН и сделали большинство из резонансных видео.

Освободившись из заключения, гражданин Беларуси, попросил убежище в ЕС. По его словам, он решился сохранить архив записей объемом свыше 40 Гб потому, что хотел рассказать общественности о пытках осужденных, которые практикуют в российской пенитенциарной системе. Он сказал, что лично был свидетелем пыток, но участия не принимал.

На обнародованных записях сотрудники ФСБ и ФСИН унижают осужденных. Представители правозащитного сайта называют эту утечку самым заметным промахом российских свецведомств. Выложенные в открытом доступе видеозаписи, как отмечается на сайте, служат доказательством того, что в российских тюрьмах существуют т.н. зондер-команды негласных агентов ФСИН. Эти люди по указу проводят пытки осужденных и документируют процесс на камеру. В дальнейшем записи используются как компромат, таким образом заставляя жертвам самих пытать других осужденных.

После публикации этих видео власти РФ открыли уголовные дела, несколько сотрудников, включая главу областного управления ФСИН, уволились.

Ранее Фокус сообщал, что российские силовики пытали участников акций протеста в Беларуси в 2020 году. Автор правозащитной организации Владимир Осечкин утверждает, что в издевательствах над задержанными демонстрантами участвовали, в частности, сотрудники ФСИН и Службы внешней разведки РФ.